Tek Dizi Yayınlandı: 2 Mart Pazartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç sıralamada da hem birinci, hem de özetiyle ikinci sırayı kaptı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran yapımı dün yayınlanan tek diziydi.

TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu’nun başrolden ayrılması ve yerine Alperen Duymaz’ın gelmesiyle birlikte sete ara vermişti. Bu nedenle dün akşam yayınlanmadı ve reyting listelerine etki etmedi.

Öte yandan pazartesi günleri ATV’de yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi izleyiciyle buluşuyordu. Ancak pazartesi günü reyting mücadelesi zorlayıcı olduğu için gün değişikliğine giderek pazar günlerine alınmıştı. Hal böyle olunca Uzak Şehir tek dizi olarak günü tamamladı.