Tek Dizi Yayınlandı: 2 Mart Pazartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Tek Dizi Yayınlandı: 2 Mart Pazartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.03.2026 - 11:18

2 Mart Pazartesi gününün reyting tablosu netleşti. Geçtiğimiz gün diziler cephesinde yalnızca Uzak Şehir yayınlandı. Dizi rakipsiz bir şekilde izleyiciyle buluştu. Peki ya neden yalnızca Uzak Şehir yayınlandı? Cennetin Çocukları devam edecek mi? Aynı Yağmur Altında neden yoktu? Gelin tüm detaylar için habere geçelim…

Uzak Şehir 2 Mart Pazartesi akşamı tüm kategorilerde yine zirveye yerleşti.

Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç sıralamada da hem birinci, hem de özetiyle ikinci sırayı kaptı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran yapımı dün yayınlanan tek diziydi.

TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu’nun başrolden ayrılması ve yerine Alperen Duymaz’ın gelmesiyle birlikte sete ara vermişti. Bu nedenle dün akşam yayınlanmadı ve reyting listelerine etki etmedi.

Öte yandan pazartesi günleri ATV’de yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi izleyiciyle buluşuyordu. Ancak pazartesi günü reyting mücadelesi zorlayıcı olduğu için gün değişikliğine giderek pazar günlerine alınmıştı. Hal böyle olunca Uzak Şehir tek dizi olarak günü tamamladı.

İşte 2 Mart Pazartesi Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 2 Mart Pazartesi Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 2 Mart Pazartesi Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

