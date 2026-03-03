Kızılcık Şerbeti’nin 5. Sezonda Devam İhtimali Masaya Yatırıldı
Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti için yeni sezon hazırlıkları başladı. Dizi dördüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanırken kulislerde beşinci sezon konuşuluyor. Kanal ve yapım şirketi arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Sezon finali için planlanan tarih de netleşmeye başladı. İzleyiciler şimdiden devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Dizi dört yıldır cuma akşamlarının güçlü yapımlarından biri. Şimdi gözler alınacak kararda.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti yayın hayatına başladığı günden bu yana cuma akşamlarının dikkat çeken projelerinden biri oldu.
Kızılcık Şerbeti final mi yapacak, devam mı edecek?
