Kızılcık Şerbeti’nin 5. Sezonda Devam İhtimali Masaya Yatırıldı

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen beşinci sezon ihtimali masada. Dizinin istikrarlı reyting grafiği karar sürecinde etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl 100. bölüm kutlamasında bir gönderme yapılmıştı. Dizinin senaristi Melis Civelek o gün 200. bölüm hedefinden söz etmişti. Bu açıklama o dönem dikkat çekmişti.

Dizi dört sezondur izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. Her sezon yeni karakterler ve yeni çatışmalarla hikaye genişledi. Sezon finaline yaklaşılırken gözler resmi duyuruda. Kanal cephesinden net bir tarih paylaşılması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti’nin yoluna devam edip etmeyeceği önümüzdeki haftalarda kesinleşecek. Şimdilik kulislerde beşinci sezon ihtimali güçlü görünüyor.