Kızılcık Şerbeti’nin 5. Sezonda Devam İhtimali Masaya Yatırıldı

Elif Sude Yenidoğan
03.03.2026 - 08:31

Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti için yeni sezon hazırlıkları başladı. Dizi dördüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanırken kulislerde beşinci sezon konuşuluyor. Kanal ve yapım şirketi arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Sezon finali için planlanan tarih de netleşmeye başladı. İzleyiciler şimdiden devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Dizi dört yıldır cuma akşamlarının güçlü yapımlarından biri. Şimdi gözler alınacak kararda.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti yayın hayatına başladığı günden bu yana cuma akşamlarının dikkat çeken projelerinden biri oldu.

Dizi şu anda dördüncü sezonunu sürdürüyor. Planlamaya göre 29 Mayıs akşamı yayınlanacak 138. bölümle sezon finali yapılması bekleniyor. Yapım ekibi çekim takvimini bu doğrultuda ilerletiyor. Ancak perde arkasında yeni sezon için temaslar başladı. Kanal yönetimi ile yapım şirketi arasında görüşmeler yapıldığı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti final mi yapacak, devam mı edecek?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen beşinci sezon ihtimali masada. Dizinin istikrarlı reyting grafiği karar sürecinde etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl 100. bölüm kutlamasında bir gönderme yapılmıştı. Dizinin senaristi Melis Civelek o gün 200. bölüm hedefinden söz etmişti. Bu açıklama o dönem dikkat çekmişti. 

Dizi dört sezondur izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. Her sezon yeni karakterler ve yeni çatışmalarla hikaye genişledi. Sezon finaline yaklaşılırken gözler resmi duyuruda. Kanal cephesinden net bir tarih paylaşılması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti’nin yoluna devam edip etmeyeceği önümüzdeki haftalarda kesinleşecek. Şimdilik kulislerde beşinci sezon ihtimali güçlü görünüyor.

