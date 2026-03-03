ABD İsrail ve İran Arasındaki Savaş, Küresel Piyasaları Sarstı: Savaşın Ekonomik Etkileri Neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD piyasaları düşüşle açılmasının ardından toparlandı!
Amerikan hava yolu şirketlerinin hisseleri geriledi!
Avrupa pay piyasaları düştü!
Lojistik ve denizcilikte "navlun" ivmesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın