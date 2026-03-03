ABD İsrail ve İran Arasındaki Savaş, Küresel Piyasaları Sarstı: Savaşın Ekonomik Etkileri Neler?

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız.' dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari ise ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, başta petrol olmak üzere küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine dair kaygıları artırdı. Bölgede yükselen tansiyon, piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu ve küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Jeopolitik gerilim, savunma ve enerji gibi sektörlerdeki şirketlerin hisselerini yukarı çekerken, hava yolu ve turizm gibi sektörlerde ise satış baskısı yaşandı.