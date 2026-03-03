Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorin ve Benzinde Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Zammı İçin Tarih Belli Oldu
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında daha önce görülmemiş bir artışa gidiliyor. Brent petrolün 80 dolar sınırını zorlamasıyla birlikte, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorine 5,60 TL, benzine ise 2,10 TL tutarında dev bir zam yansıtılacak.
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında, Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyat artışı için geri sayım başladı.
