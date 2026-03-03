Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorin ve Benzinde Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Zammı İçin Tarih Belli Oldu

İsrail, ABD ve İran üçgeninde patlak veren askeri hareketlilik, küresel petrol piyasalarını ateşe atarken, yurt içinde motorin ve benzin fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece itibarıyla motorinin litre fiyatı tek seferde 5 lira 60 kuruş artacak. Aynı zaman diliminde benzin fiyatlarında ise 2 lira 10 kuruşluk bir yükseliş yaşanacak. Özellikle motorine yapılacak olan bu zam, birim miktar bazında bugüne kadar görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçecek.

Küresel piyasalardaki bu sert dalgalanmanın ana kaynağı ise Orta Doğu'daki stratejik dengelerin bozulması oldu. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına, Tahran yönetiminin Körfez ülkeleri üzerinden karşılık vermesi, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğini durma noktasına getirdi. Dünyanın en önemli nakliye devlerinin güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alması, Brent petrolün haftaya yüzde 13 gibi radikal bir yükselişle başlamasını tetikledi. Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla zaten 60 lira barajını aşan akaryakıt fiyatları, bu yeni gelişmeyle birlikte tarihinin en zorlu dönemine girmiş oldu. Sürücülerin bu gece yarısından önce istasyonlarda yoğunluk oluşturması beklenirken, enerji uzmanları piyasalardaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.