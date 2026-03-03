onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorin ve Benzinde Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Zammı İçin Tarih Belli Oldu

Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorin ve Benzinde Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Zammı İçin Tarih Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 06:22

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında daha önce görülmemiş bir artışa gidiliyor. Brent petrolün 80 dolar sınırını zorlamasıyla birlikte, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorine 5,60 TL, benzine ise 2,10 TL tutarında dev bir zam yansıtılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında, Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyat artışı için geri sayım başladı.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında, Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyat artışı için geri sayım başladı.

İsrail, ABD ve İran üçgeninde patlak veren askeri hareketlilik, küresel petrol piyasalarını ateşe atarken, yurt içinde motorin ve benzin fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece itibarıyla motorinin litre fiyatı tek seferde 5 lira 60 kuruş artacak. Aynı zaman diliminde benzin fiyatlarında ise 2 lira 10 kuruşluk bir yükseliş yaşanacak. Özellikle motorine yapılacak olan bu zam, birim miktar bazında bugüne kadar görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçecek.

Küresel piyasalardaki bu sert dalgalanmanın ana kaynağı ise Orta Doğu'daki stratejik dengelerin bozulması oldu. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına, Tahran yönetiminin Körfez ülkeleri üzerinden karşılık vermesi, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğini durma noktasına getirdi. Dünyanın en önemli nakliye devlerinin güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alması, Brent petrolün haftaya yüzde 13 gibi radikal bir yükselişle başlamasını tetikledi. Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla zaten 60 lira barajını aşan akaryakıt fiyatları, bu yeni gelişmeyle birlikte tarihinin en zorlu dönemine girmiş oldu. Sürücülerin bu gece yarısından önce istasyonlarda yoğunluk oluşturması beklenirken, enerji uzmanları piyasalardaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul: Megakentte fiyatlar yakadan yakaya değişiyor. Avrupa Yakası’nda kurşunsuz benzinin litresi 58,34 TL, motorin 60,39 TL ve otogaz 30,29 TL seviyesinde. Anadolu Yakası’nda ise rakamlar biraz daha düşük; benzin 58,18 TL, motorin 60,23 TL, otogaz ise 29,69 TL’den alıcı buluyor.

Ankara: Başkentte maliyetler biraz daha yukarıda. Ankara’daki istasyonlarda benzinin litresi ortalama 59,28 TL iken, motorin 61,49 TL ve otogaz 30,17 TL’den pompaya yansıyor.

İzmir: Ege’nin incisinde ise liste başı rakamlarla karşılaşıyoruz. İzmirli sürücüler benzin için 59,56 TL, motorin için 61,76 TL ve otogaz için 30,09 TL ödeme yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın