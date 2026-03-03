onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Dubai'de ABD Askerlerinin Toplandığı Bölgeyi Vurduk”

İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Dubai'de ABD Askerlerinin Toplandığı Bölgeyi Vurduk”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 06:53

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk!

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk!

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, 'İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi' ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın