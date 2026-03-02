onedio
İran'dan Hürmüz Boğazı Kararı: "Geçmeye Çalışan Her Gemiye Saldıracağız, Ateşe Vereceğiz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2026 - 00:11

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve bölgeden geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

"Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz."

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini açıkladı.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

'Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz.'

Gaz fiyatlarında da artış yüksek oldu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından küresel enerji arzına dair endişeler artarken, Avrupa’da gaz fiyatları günü %35,5 yükselişle kapattı.

