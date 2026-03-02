İran'dan Hürmüz Boğazı Kararı: "Geçmeye Çalışan Her Gemiye Saldıracağız, Ateşe Vereceğiz"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve bölgeden geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.
"Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz."
Gaz fiyatlarında da artış yüksek oldu.
