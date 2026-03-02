Sezen Aksu'dan O Diziye Şarkı Sürprizi: İzledi, Dayanamadı, Şarkı Yazdı!
Sezen Aksu, ana akımda yayınlanan çok meşhur bir dizinin fanı çıktı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre özellikle bir sahneden çok etkilenen Sezen Aksu, ekibe bir sürpriz yaparak diziye kendi yazdığı 'Kar' isimli şarkıyı hediye etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Veliaht, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Dizide Bora Akkaş'ın hayat verdiği Zafer Karslı'nın hikayesi tamamlanmış, dokunaklı ölüm sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Türkiye'de müzik denildiğinde akla gelen ilk isim olan Sezen Aksu'nun da büyük bir Veliaht fanı olduğu ortaya çıktı!
