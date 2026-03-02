onedio
Sezen Aksu'dan O Diziye Şarkı Sürprizi: İzledi, Dayanamadı, Şarkı Yazdı!

Lila Ceylan
02.03.2026 - 22:52

Sezen Aksu, ana akımda yayınlanan çok meşhur bir dizinin fanı çıktı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre özellikle bir sahneden çok etkilenen Sezen Aksu, ekibe bir sürpriz yaparak diziye kendi yazdığı 'Kar' isimli şarkıyı hediye etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Veliaht, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Hazal Türesan, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizinin ekibi geçtiğimiz haftalarda Kars’a gitmiş, etkileyici doğa manzaraları eşliğinde hafızalara kazınacak sahnelere imza atmıştı.

Son yayınlanan bölümde ise duygusal bir veda yaşanmıştı.

Dizide Bora Akkaş'ın hayat verdiği Zafer Karslı'nın hikayesi tamamlanmış, dokunaklı ölüm sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Senaryo gereği karakter için net bir kapanış yazılırken Zafer Karslı, karlar içinde hayata veda etti. Bora Akkaş'ın karakterinin son sahnesini de oynadıktan sonra ekip arkadaşlarıyla vedalaştığı anlar yürek burkmuştu. 

Bora Akkaş, setten alkışlar eşliğinde uğurlanmıştı.

Türkiye'de müzik denildiğinde akla gelen ilk isim olan Sezen Aksu'nun da büyük bir Veliaht fanı olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde Sezen Aksu'nun Veliaht ekibine bir sürpriz yaptığı ve dizi için bir şarkı yazdığı öğrenildi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezen Aksu, Zafer Karslı'nın karlar içinde hayata veda ettiği sahneyi izlerken çok etkilendi ve ‘Kar’ adlı bir şarkı yazıp ekibe hediye etti!

