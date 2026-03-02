Trump, İran'a Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor: Daha Büyük Saldırıların Sinyalini Verdi

Trump, İran’ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarının kendilerini şaşırttığını belirterek, bu ülkelerin savaşa katılma konusundaki tutumlarını değiştirdiğini öne sürdü. “Onlara ‘Bunu hallederiz’ dedik ama şimdi savaşmak istiyorlar ve oldukça agresif davranıyorlar. Başta çok sınırlı dahil olacaklardı, şimdi ise katılmakta ısrar ediyorlar. Bu liderleri tanıyorum; sert ve zekiler” ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında İranlıların “bir otele ve bir apartmana ateş açtığını” söyleyen Trump, bunun bölge ülkelerini öfkelendirdiğini belirterek, “Bizi seviyorlardı ama sadece izliyorlardı. Dahil olmaları için bir neden yoktu” dedi ve bu saldırıları “en büyük sürpriz” olarak nitelendirdi. İran’ın nükleer tehdidinin uzun süredir bölge için önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, “Yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar, bu yüzden asla huzur bulamadılar” değerlendirmesinde bulundu.