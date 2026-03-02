Trump, İran'a Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor: Daha Büyük Saldırıların Sinyalini Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e telefonla bağlanarak verdiği röportajda hafta sonu Orta Doğu’da İsrail ile birlikte İran’a karşı başlatılan askeri operasyonların son durumunu değerlendirdi. ABD ordusunun İran’ı “yerle bir ettiğini” savunan Trump, “Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
"Büyük dalga henüz gelmedi"
Trump, İran'ın otel ev apartmana ateş açtığını iddia etti.
"Saldırılar dört beş haftadan uzun sürebilir"
