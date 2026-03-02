onedio
Trump, İran'a Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor: Daha Büyük Saldırıların Sinyalini Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 22:27

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e telefonla bağlanarak verdiği röportajda hafta sonu Orta Doğu’da İsrail ile birlikte İran’a karşı başlatılan askeri operasyonların son durumunu değerlendirdi. ABD ordusunun İran’ı “yerle bir ettiğini” savunan Trump, “Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Büyük dalga henüz gelmedi"

İran’a yönelik saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin soruya “Çok uzun sürmesini istemiyorum” yanıtını veren Trump, operasyonlarda “büyük dalganın” henüz başlamadığını söyledi.

ABD’nin İran halkının “rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için” askeri saldırı dışında ne yaptığı sorusuna da yanıt veren Trump, “Evet, gerçekten yapıyoruz. Ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil. (İran’a) Henüz sert bir darbe vurmaya başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi, yakında geliyor” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın otel ev apartmana ateş açtığını iddia etti.

Trump, İran’ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarının kendilerini şaşırttığını belirterek, bu ülkelerin savaşa katılma konusundaki tutumlarını değiştirdiğini öne sürdü. “Onlara ‘Bunu hallederiz’ dedik ama şimdi savaşmak istiyorlar ve oldukça agresif davranıyorlar. Başta çok sınırlı dahil olacaklardı, şimdi ise katılmakta ısrar ediyorlar. Bu liderleri tanıyorum; sert ve zekiler” ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında İranlıların “bir otele ve bir apartmana ateş açtığını” söyleyen Trump, bunun bölge ülkelerini öfkelendirdiğini belirterek, “Bizi seviyorlardı ama sadece izliyorlardı. Dahil olmaları için bir neden yoktu” dedi ve bu saldırıları “en büyük sürpriz” olarak nitelendirdi. İran’ın nükleer tehdidinin uzun süredir bölge için önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, “Yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar, bu yüzden asla huzur bulamadılar” değerlendirmesinde bulundu.

"Saldırılar dört beş haftadan uzun sürebilir"

Trump, saldırıların süresine ilişkin değerlendirmesinde, operasyonun planlanandan daha hızlı ilerlediğini söyledi. “Takvim açısından tahminlerimizin önündeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini öngörmüştük ancak bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var ve bunu yapacağız” dedi.

ABD Başkanı, İran’daki liderlerin nasıl hedef alındığına da değinerek, “(İran’ın) askeri liderlerini etkisiz hale getirmek için dört haftalık bir süre öngörmüştük. Bu yaklaşık bir saat içinde gerçekleşti. Yani planın çok ilerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
