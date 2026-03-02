Fenerbahçe'nin Son 14 Günlük Periyotta Yaşadıkları Taraftarı İsyan Ettirdi
Fenerbahçe son iki lig maçında kaybettiği dört puan, Avrupa'dan elenmesi, sakatlıklar ve hastalıklar tüm camiayı isyan noktasına getirdi. Ayağına gelen fırsatları değerlendiremeyen sarı lacivertlilerin son 14 günde yaşadıkları ise hayli düşündürücüydü.
Gelin Fenerbahçe'nin 14 günlük kabus gibi dönemine birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Ligi ile başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
23 Şubat'ta 6 dakikada yıkım geldi.
1 Mart'ta direkten dönen top hafızalara kazınacak yeni bir anıya dönüştü.
2 Mart'ta da kara haberler eksik olmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın