onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Son 14 Günlük Periyotta Yaşadıkları Taraftarı İsyan Ettirdi

Fenerbahçe'nin Son 14 Günlük Periyotta Yaşadıkları Taraftarı İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 23:04

Fenerbahçe son iki lig maçında kaybettiği dört puan, Avrupa'dan elenmesi, sakatlıklar ve hastalıklar tüm camiayı isyan noktasına getirdi. Ayağına gelen fırsatları değerlendiremeyen sarı lacivertlilerin son 14 günde yaşadıkları ise hayli düşündürücüydü. 

Gelin Fenerbahçe'nin 14 günlük kabus gibi dönemine birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Ligi ile başladı.

Avrupa Ligi ile başladı.

Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olurken bir de takımın kilit isimlerinden Milan Skriniar'ı kaybetti.

23 Şubat'ta 6 dakikada yıkım geldi.

23 Şubat'ta 6 dakikada yıkım geldi.

90+5'te Asensio ile Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe zirveye ortak olurken, 6 dakika sonra gelen gole engel olamadı ve Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kaldı. 

Aynı maçta Talisca, Çağlar, Ederson ve Oosterwolde sakatlandı. 

3 gün sonra ise Avrupa'dan galibiyete rağmen elendi.

1 Mart'ta direkten dönen top hafızalara kazınacak yeni bir anıya dönüştü.

1 Mart'ta direkten dönen top hafızalara kazınacak yeni bir anıya dönüştü.

Antalyaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Fenerbahçe maçı 2-2 tamamladı. Ancak 90+6'da direkten dönen top sarı lacivertli camiada yeni bir travmaya yol açtı. 

Bu maça Tedesco ağır hastalık sebebiyle çıkamadı. Aynı gün içinde basketbol başantrenörü Saras da savaş sebebiyle Dubai'de mahsur kaldı.

2 Mart'ta da kara haberler eksik olmadı.

2 Mart'ta da kara haberler eksik olmadı.

Semedo'nun bir ay sahalardan uzak kalacağı haberinin arkasından Semedo'nun eşinin geçirdiği trafik kazası haberi ajanslara düştü. Ederson'un can dostu köpeğini kaybettiği haberi de yine sosyal medyada paylaşıldı.

En sonuncu acı haber ise Fred'den geldi. Fred'in babaannesinin vefat ettiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın