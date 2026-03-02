12 Dev Adam Üst Üste İkinci Kez Sırbistan'ı Devirip Üst Tura Yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti.
Bu galibiyetle 4’te 4 yapan Türkiye liderliğini koruyarak elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantilerken, Sırbistan gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk iki çeyrekte biz kaçtık Sırbistan kovaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırbistan'a karşı üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın