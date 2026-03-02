onedio
article/share
12 Dev Adam Üst Üste İkinci Kez Sırbistan'ı Devirip Üst Tura Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 23:33

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı 94-86 mağlup etti.

Bu galibiyetle 4’te 4 yapan Türkiye liderliğini koruyarak elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantilerken, Sırbistan gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

İlk iki çeyrekte biz kaçtık Sırbistan kovaladı.

Maça karşılıklı basketlerle başlayan iki takım, ilk 8 dakikada dengeli bir oyun sergiledi. Sırbistan altı farklı oyuncudan skor katkısı alırken, Türkiye Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki etkili performansıyla öne çıktı. Son bölümde Tarık Biberovic’in art arda bulduğu dış atış isabetleriyle farkı açan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 28-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de pota altını iyi değerlendiren milliler, 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkararak skoru 41-25’e getirdi. Ancak kalan bölümde toparlanan Sırbistan, 19 sayı bulup Türkiye’yi 7 sayıda tutarak farkı 4’e kadar indirdi. Buna rağmen milli takım soyunma odasına 48-44 üstün girdi.

Sırbistan'a karşı üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sırbistan, üçüncü çeyreğin 25. dakikasında farkı 2’ye indirdi: 58-56. Ancak Türkiye, kritik anlarda attığı sayılarla farkı yeniden açtı ve çeyreği 76-63 önde tamamladı.

Dördüncü çeyrekte oyunun kontrolünü bırakmayan milliler, farkın 8 sayının altına düşmesine izin vermeden maçı 94-86 kazandı. Tarık Biberovic 21, Ömer Faruk Yurtseven 17 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Sırbistan’da Aleksa Avramovic 16, Ognjen Dobric 14 sayıda kaldı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
