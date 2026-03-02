12 Dev Adam Üst Üste İkinci Kez Sırbistan'ı Devirip Üst Tura Yükseldi

Maça karşılıklı basketlerle başlayan iki takım, ilk 8 dakikada dengeli bir oyun sergiledi. Sırbistan altı farklı oyuncudan skor katkısı alırken, Türkiye Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki etkili performansıyla öne çıktı. Son bölümde Tarık Biberovic’in art arda bulduğu dış atış isabetleriyle farkı açan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 28-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de pota altını iyi değerlendiren milliler, 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkararak skoru 41-25’e getirdi. Ancak kalan bölümde toparlanan Sırbistan, 19 sayı bulup Türkiye’yi 7 sayıda tutarak farkı 4’e kadar indirdi. Buna rağmen milli takım soyunma odasına 48-44 üstün girdi.