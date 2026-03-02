Wenger'in Futbolu Kökten Değiştirecek Ofsayt Kuralı İlk Kez Bir Ligde Denenecek

The Times’ın haberine göre, yeni ofsayt kuralı ilk olarak Kanada Premier Ligi’nde test edilecek. Buna göre bir oyuncunun ofsaytta sayılabilmesi için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek. Test başarılı olursa, kural 2027/28 sezonundan itibaren dünya genelinde aşamalı olarak uygulanmaya başlanacak.