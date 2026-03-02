Wenger'in Futbolu Kökten Değiştirecek Ofsayt Kuralı İlk Kez Bir Ligde Denenecek
Haziran 2018'de Arsenal’den ayrıldıktan sonra FIFA’da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Fransız teknik direktör Arsene Wenger’in önerdiği yeni ofsayt kuralı resmen kabul edildi. Yeni kurala göre bir oyuncu, yalnızca son savunmacıyı tamamen geçerse ofsayta düşecek; artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.
İlk olarak Kanada Premier Ligi'nde denenecek
Wenger'in getirmek istediği bu kurala tepkiler var.
