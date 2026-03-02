onedio
Wenger'in Futbolu Kökten Değiştirecek Ofsayt Kuralı İlk Kez Bir Ligde Denenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 19:22

Haziran 2018'de Arsenal’den ayrıldıktan sonra FIFA’da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Fransız teknik direktör Arsene Wenger’in önerdiği yeni ofsayt kuralı resmen kabul edildi. Yeni kurala göre bir oyuncu, yalnızca son savunmacıyı tamamen geçerse ofsayta düşecek; artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.

İlk olarak Kanada Premier Ligi'nde denenecek

The Times’ın haberine göre, yeni ofsayt kuralı ilk olarak Kanada Premier Ligi’nde test edilecek. Buna göre bir oyuncunun ofsaytta sayılabilmesi için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek. Test başarılı olursa, kural 2027/28 sezonundan itibaren dünya genelinde aşamalı olarak uygulanmaya başlanacak.

Wenger'in getirmek istediği bu kurala tepkiler var.

Arsene Wenger’in ofsayt kuralını değiştirme girişimi eleştirilerin odağı oldu. Uzmanlar, yalnızca son savunmacının önünde olma kriterinin oyunun doğallığını bozabileceğini, hakem kararlarında hâlâ tartışma yaratacağını ve klasik taktikleri etkileyebileceğini belirtiyor. Taraftarlar ise kuralın karmaşıklaşacağı ve maç izleme deneyimini olumsuz etkileyeceği endişesini taşıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
