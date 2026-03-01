Eski Barcelonalı Munir El Haddadi, Savaş Sebebiyle İran'dan Türkiye'ye Kaçtı

'İran'daki durumumla ilgili tüm mesajlarınız ve ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Dün niyetimiz ülkeden havayoluyla ayrılmaktı ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.

Kulübüm, ülkeden karayoluyla çıkabilmem için bana bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya ulaşmış olacağım.

Sevginiz için herkese teşekkürler.

Munir El Haddadi'