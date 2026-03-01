Eski Barcelonalı Munir El Haddadi, Savaş Sebebiyle İran'dan Türkiye'ye Kaçtı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 saat sonunda Türkiye'ye geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lider takımda oynuyordu, ligler askıya alındı.
Munir El Haddadi sosyal medyadan bir açıklama yayınladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın