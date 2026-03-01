onedio
Eski Barcelonalı Munir El Haddadi, Savaş Sebebiyle İran'dan Türkiye'ye Kaçtı

Eski Barcelonalı Munir El Haddadi, Savaş Sebebiyle İran'dan Türkiye'ye Kaçtı

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 21:56

Barcelona’nın eski futbolcusu Munir El Haddadi, İran Ligi takımlarından Esteghlal FC’deki kariyerini, bölgede patlak veren savaş nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncu, Türkiye’ye araçla kaçtı.

16 saat sonunda Türkiye'ye geldi.

16 saat sonunda Türkiye'ye geldi.

Barcelona’nın eski yıldızı Munir El Haddadi, İran’dan Türkiye’ye geldi. İspanyol basınına göre, önce uçakla çıkış yapmayı denedi, ancak kalkış sırasında yaşanan hava saldırısı nedeniyle uçuş iptal edildi. Bunun üzerine El Haddadi, İran’da forma giyen Ivan Sanchez ile birlikte karayolunu tercih etti ve yaklaşık 16 saatlik yolculuğun ardından Türkiye’ye güvenli bir şekilde ulaştı.

Lider takımda oynuyordu, ligler askıya alındı.

Lider takımda oynuyordu, ligler askıya alındı.

Kaynaklara göre Munir El Haddadi, Türkiye üzerinden İspanya’ya dönmeyi planlıyor. Sezon başında Esteghlal FC’ye transfer olan oyuncu, İran Ligi’nde çıktığı 26 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Takımı 41 puanla lider konumdaydı, ancak yaşanan gelişmeler sonrası İran Ligi süresiz olarak ertelendi ve yabancı futbolcular ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

Munir El Haddadi sosyal medyadan bir açıklama yayınladı:

Munir El Haddadi sosyal medyadan bir açıklama yayınladı:

'İran'daki durumumla ilgili tüm mesajlarınız ve ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Dün niyetimiz ülkeden havayoluyla ayrılmaktı ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.

Kulübüm, ülkeden karayoluyla çıkabilmem için bana bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya ulaşmış olacağım.

Sevginiz için herkese teşekkürler.

Munir El Haddadi'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
