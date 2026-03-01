27 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Ablasının Paylaşımı Tüyleri Diken Diken Etti
27 Şubat'ta 6 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablasından tüyleri diken diken eden bir paylaşım geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Duy Beni dizisiyle tanıdığımız İbrahim Yıldız'dan acı haber 27 Şubat'ta geldi.
Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan bir paylaşım geldi.
Çok üzüldüm çok , mekanın cennet olsun arkadaşım 🙏