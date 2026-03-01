onedio
27 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Ablasının Paylaşımı Tüyleri Diken Diken Etti

27 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Ablasının Paylaşımı Tüyleri Diken Diken Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 20:21

27 Şubat'ta 6 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablasından tüyleri diken diken eden bir paylaşım geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Duy Beni dizisiyle tanıdığımız İbrahim Yıldız'dan acı haber 27 Şubat'ta geldi.

Duy Beni dizisiyle tanıdığımız İbrahim Yıldız'dan acı haber 27 Şubat'ta geldi.

Duy Beni dizisinden tanıdığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız, 5 Ağustos 2025’te Kartal’da kötü hava koşulları nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Yıldız'ın durumu ciddiyetini korumakla beraber stabil ilerliyordu, haberlerini de ailesinden alıyorduk. 

Ancak ne yazık ki 3 gün önce acı haber geldi; İbrahim Yıldız'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilmişti. 

Kartal’da gerçekleşen cenaze töreninde ablası ve annesinin sözleri tüyleri diken diken etmiş, sanat camiasından birçok isim de cenaze töreninde hazır bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan bir paylaşım geldi.

İbrahim Yıldız'ın mezarlığını gören evlerinden fotoğraf paylaşan acılı abla, 'Hayırlı sabahlar birtanem, sabahın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ne derdik hep? Buraya defnedilen çok şanslı ve mümkün değil. Seni salondan izleme fırsatı veren rabbime hamdolsun. Babamızdan Allah razı olsun. 

Babacım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun' ifadelerini kullandı.

ikigai

Çok üzüldüm çok , mekanın cennet olsun arkadaşım 🙏