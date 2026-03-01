Tarzını Yerden Yere Vurdu: Raşit Bağzıbağlı, Danla Bilic'e Hiç Acımadı!

Danla'ya bir gram acımadı desek yeridir! Kendini tutamayan Raşit Bağzıbağlı, Danla'yı sıradan bulduğunu yüzüne karşı dile getirdi. “Çok akılda kalan bir tarzın yok bence senin. Güzel çanta kullanıyorsun ama yani çanta kullanmak hani… Yani güzel.” ifadelerini kullandı.

Bağzıbağlı'nın eleştirilerini bir bir dinleyen Danla ise şoklardan şoklara girdi...

Programa buradan ulaşabilirsiniz.