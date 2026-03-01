Tarzını Yerden Yere Vurdu: Raşit Bağzıbağlı, Danla Bilic'e Hiç Acımadı!
YouTube ve Instagram’ın henüz bu kadar kalabalık olmadığı dönemlerde hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan içerik üreticilerinden biri haline geldi.
Fakat geçtiğimiz saatlerde DanlaCast’in yeni bölümüyle geri döndü!
Raşit Bağzıbağlı kahkahalar eşliğinde konuştu ama söz konusu stil yorumu olunca hiç de yumuşak davranmadı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
