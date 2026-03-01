onedio
Tarzını Yerden Yere Vurdu: Raşit Bağzıbağlı, Danla Bilic'e Hiç Acımadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 19:04

Danla Bilic, DanlaCast’in yeni bölümünde konuğu Raşit Bağzıbağlı’ya “Stilimi beğeniyor musun?” diye sordu. Cevap beklediği gibi olmadı! Ünlü modacı, kahkahalar eşliğinde yaptığı yorumla Danla’nın tarzına ince ama sert bir ayar çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

YouTube ve Instagram’ın henüz bu kadar kalabalık olmadığı dönemlerde hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan içerik üreticilerinden biri haline geldi.

Makyaj videolarıyla başladığı yolculuğunda dobra tavırları, filtresiz yorumları ve sosyal medyada attığı her adımla gündem olmayı başaran Danla, yıllardır magazin dünyasının da yakın markajında. 

Zaman zaman özel hayatıyla, zaman zaman estetik değişimiyle, zaman zaman da cesur çıkışlarıyla konuşulan isim, bir süredir ilginç bir şekilde pek bir sessiz ve sakindi.

Fakat geçtiğimiz saatlerde DanlaCast’in yeni bölümüyle geri döndü!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nı ağırlayan Danla Bilic, bol bol stil konuştu.

Keyifli başlayan sohbet sırasında Danla, cesur bir hamle yaparak Bağzıbağlı'na “Stilimi beğeniyor musun?” sorusunu yöneltmeye karar verdi. Muhtemelen birkaç tatlı iltifat bekliyordu… 

Ama işler pek de öyle gelişmedi. Övgü beklerken iğneleme geldi!

Raşit Bağzıbağlı kahkahalar eşliğinde konuştu ama söz konusu stil yorumu olunca hiç de yumuşak davranmadı.

Danla'ya bir gram acımadı desek yeridir! Kendini tutamayan Raşit Bağzıbağlı, Danla'yı sıradan bulduğunu yüzüne karşı dile getirdi. “Çok akılda kalan bir tarzın yok bence senin. Güzel çanta kullanıyorsun ama yani çanta kullanmak hani… Yani güzel.” ifadelerini kullandı. 

Bağzıbağlı'nın eleştirilerini bir bir dinleyen Danla ise şoklardan şoklara girdi...

Programa buradan ulaşabilirsiniz.

