Pelin Karahan’ın Kaşar ve Türk Kahvesini Birleştirdiği Tuhaf Tarifi Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 17:46

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdiği ortaya çıkan Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Karahan, programın ilginç bilgiler bölümünde verdiği tarifle gündeme oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pelin Karahan, yıllardır hayatımızda olan, güzelliğiyle ayrı oyunculuğuyla ayrı konuşulan isimlerden biri.

En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde 12 yıllık evliliğini bitireceği dedikodularıyla gündeme gelmişti. 

2014'te iş insanı Bedri Güntay'la evlenen Pelin Karahan, aralarına katılan oğulları Ali Demir ve Eyüp Can'la beraber örnek aile profili çizmiş, seneler boyunca da hayranlık uyandırmıştı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikilinin boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmış, Karahan da iddiaları doğrulayan bir açıklamada bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pelin Karahan, boşanacağı ortaya çıktıktan sonra Ceyda Düvenci'ye konuk oldu.

NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli programda samimi bir sohbet gerçekleştiren Pelin Karahan'ın gündeme düşen açıklaması beklenenin aksine tuhaf yemek tarifi oldu. 

Bugüne dek birkaç kez yemek programı sunuculuğu da üstlenen Pelin Karahan, akıllara hiç gelmeyecek bir kombinasyon önerisinde bulundu ve duyan herkesin şaşıp kalmasına sebep oldu.

Karahan, izleyicilere tercihen eski kaşar, yoksa taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi, onun üzerine de bal dökmesini tavsiye etti.

'Tuhaf gelebilir ama bir deneyin' dedin Pelin Karahan, damak zorlayan tarifiyle dikkat çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
