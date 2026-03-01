Pelin Karahan’ın Kaşar ve Türk Kahvesini Birleştirdiği Tuhaf Tarifi Olay Oldu!
Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdiği ortaya çıkan Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Karahan, programın ilginç bilgiler bölümünde verdiği tarifle gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Pelin Karahan, yıllardır hayatımızda olan, güzelliğiyle ayrı oyunculuğuyla ayrı konuşulan isimlerden biri.
Pelin Karahan, boşanacağı ortaya çıktıktan sonra Ceyda Düvenci'ye konuk oldu.
Karahan, izleyicilere tercihen eski kaşar, yoksa taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi, onun üzerine de bal dökmesini tavsiye etti.
