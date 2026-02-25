Dünyanın En Zengin İnsanı Elon Musk'ın Geçirdiği Evrim Şoka Soktu!
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yıllar içerisinde geçirdiği değişim sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Saç ektirdikten sonra evrim geçiren Musk dile düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Elon Musk, teknoloji dünyasının en tartışmalı ama en etkili isimlerinden biri.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyada yeniden dolaşıma giren gençlik yıllarına ait fotoğrafı gündem oldu.
Bugünkü Elon Musk’a baktığımızda daha dolgun saçlara, daha belirgin yüz hatlarına ve çok daha “toparlanmış” bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz.
