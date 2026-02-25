onedio
Dünyanın En Zengin İnsanı Elon Musk'ın Geçirdiği Evrim Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
25.02.2026 - 23:05

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yıllar içerisinde geçirdiği değişim sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Saç ektirdikten sonra evrim geçiren Musk dile düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Elon Musk, teknoloji dünyasının en tartışmalı ama en etkili isimlerinden biri.

Bugün “dünyanın en zengin insanı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Elon Musk, teknoloji ve uzay sektöründe attığı adımlarla son 15 yıla damga vurdu.

Ödeme sistemi olarak kurulan PayPal’ın kurucularından biri olarak adını ilk kez geniş kitlelere duyuran Musk, asıl yükselişini elektrikli otomobil devi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile yaptı. Daha sonra sosyal medya platformu X’i satın almasıyla da gündemden hiç düşmedi.

Üstelik kimi zaman radikal açıklamaları, kimi zaman cesur yatırımlarıyla konuşulan Musk’ın serveti ve etkisi 2020 sonrası dönemde katlanarak arttı.

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyada yeniden dolaşıma giren gençlik yıllarına ait fotoğrafı gündem oldu.

PayPal döneminden kalan bu kare, Musk’ın bugünkü görüntüsüyle kıyaslanınca “Bu gerçekten aynı kişi mi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Fotoğrafta saçlarının belirgin şekilde seyrek olduğu görülen Musk’ın ilerleyen yıllarda iki kez saç ekimi yaptırdığı uzun süredir konuşulan konular arasında. Elbette kendisi bu konuda detaylı bir açıklama yapmış değil; ancak eski ve yeni fotoğraflar yan yana konulduğunda değişim oldukça net şekilde fark ediliyor.

Bugünkü Elon Musk’a baktığımızda daha dolgun saçlara, daha belirgin yüz hatlarına ve çok daha “toparlanmış” bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz.

Musk’ın geçirdiği bu estetik dönüşüm, resmen teknoloji dünyasındaki yükselişiyle paralel ilerlemiş gibi duruyor! 

Zaten her zaman söyleriz; Saç ve sakal erkeği baştan aşağı değiştirir! Şiddetle de tavsiye edilir...

Elon Musk’ın yıllar içindeki evrimi de bunun en somut örneği desek yalan söylemiş olmayız herhalde!

Lila Ceylan
