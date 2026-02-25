Dünyanın En Zengin İnsanı Elon Musk'ın Geçirdiği Evrim Şoka Soktu!

Bugün “dünyanın en zengin insanı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Elon Musk, teknoloji ve uzay sektöründe attığı adımlarla son 15 yıla damga vurdu.

Ödeme sistemi olarak kurulan PayPal’ın kurucularından biri olarak adını ilk kez geniş kitlelere duyuran Musk, asıl yükselişini elektrikli otomobil devi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile yaptı. Daha sonra sosyal medya platformu X’i satın almasıyla da gündemden hiç düşmedi.

Üstelik kimi zaman radikal açıklamaları, kimi zaman cesur yatırımlarıyla konuşulan Musk’ın serveti ve etkisi 2020 sonrası dönemde katlanarak arttı.