Sevgili İkizler, bugün adeta bir şifa meleği gibi hissedeceksin. Zira, psikoloji ve sanatsal üretim alanlarına olan ilgin ve yeteneğin, görünmez bir el tarafından yönlendiriliyor gibi. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sezgilerini adeta bir bıçak gibi keskinleştiriyor. Bu durum ise bugün birine vereceğin ruhsal tavsiye veya yazacağın bir yazı ile o kişinin hayatını kökten değiştirebileceğin anlamına geliyor. Üstelik bu yeteneğin sana yeni bir kariyer kapısı dahi açabilir.

İş hayatında bugün, rakiplerinin bile göremediği duygusal boşluğu dolduracak bir proje tasarlayabilirsin mesela! İnsanların ruhuna hitap eden her iş, bugün sana büyük prestij olarak geri dönecek. Sanatsal bir uğraşın varsa, bugün ürettiğin eser senin imzana dönüşecek. Bugün senin için rasyonellik değil, saf ilham en büyük sermaye; zihnini sustur ve kalbinin fısıltılarını kağıda dök.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tam bir karmik karşılaşma söz konusu. Eğer bekarsan, hayalini kurduğun o kişiyle bugün fiziksel olarak bir yerlerde karşılaşmak, evrenin bir mucizesi gibi hissettirecek. Tabii ilişkin varsa, partnerlerinle aralarındaki ruhsal telepatinin zirve yaptığı bugünde, birbirinize tek kelime etmeden ne istediğinizi anlayacak ve aşkın en saf, en dertten arınmış halini yaşayacaksın. Bu, adeta bir aşk filmi sahnesi gibi romantik ve duygusal bir gün olacak. Kendini bu özel enerjinin akışına bırak ve yaşanacakları kucakla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…