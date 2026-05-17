article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Mayıs - 24 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür ile Neptün altmışlığı sözcüklerini adeta bir sihire dönüştürüyor. Satış veya medya projelerinde insanları ikna etme yeteneğin şirketine hatırı sayılır kârlar getirecektir. İletişim gücün sayesinde mesleki itibarını zirveye taşıyacaksın.

Hafta içinde Güneş’in İkizler burcuna geçişi ise auranı ve enerjini yükselterek seni spot ışıklarının altına alıyor. Bu noktada yöneticilerinle yapacağın başarılı toplantılar terfi şansını artıracaktır. Görünen o ki zihinsel esnekliğin kârlı anlaşmalar imzalamanı kolaylaştırıyor. Artık eskisinden çok daha görünür ve başarılı olabilirsin! 

Peki ya aşk? Venüs ile Neptün karesi aşk hayatında aldanmalara karşı dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Partnerinin senden sakladığı gerçekleri öğrenmek aranızdaki ipleri kopma noktasına getirebilir. Bekarsan sana sahte vaatler sunan insanlardan koşarak uzaklaşmalı ve kalbini korumalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın