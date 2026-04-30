Sevgili İkizler, bu Mayıs ayı zihninin sınırlarını zorlayacağın ve parlak fikirlerini adeta altına dönüştüreceğin muazzam bir süreci başlatıyor. Ayın henüz başında meydana gelecek olan Merkür ve Neptün etkileşimi, zihninde pırıltılı ama bir o kadar da puslu yaratıcı fikirlerin doğmasına neden oluyor. Bu dönemde hemen harekete geçmek yerine, akılcı projelerinin demlenmesine izin vermelisin. Ayın ortasında ise Jüpiter ve Plüton’un gücü birleştiğinde, bu fikirlerin nasıl doğru bağlantılarla güçlendireceğini keşfedeceksin.

20 Mayıs'ta Güneş burcuna geçtiğinde ise sahne tamamen senin! Görünürlüğünün arttığı, tüm gözlerin üzerine çevrildiği bu dönemde, zekanı paraya dönüştürecek doğru hamleyi yapabilirsin. Ay sonunda Merkür ve Uranüs’ün sürprizli kavuşumu ile beklemediğin bir teklif ya da uluslararası bir iş fırsatı hayatının yönünü aniden değiştirebilir. Belli ki kariyerindeki kıvrak ve çevik duruşun, bu ay seni beklediğin lüks hayata bir adım daha yaklaştıracak.

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru gerçekleşecek olan Merkür ve Uranüs kavuşumu, aşk hayatında beklenmedik fırtınalar estirecek. İlişkin varsa, ani kararlar ve şaşırtıcı konuşmalar gündemde olabilir. Ama eğer bekarsan, bir anda hayatına giren ve kalbini yerinden söküp alacak kadar hızlı ilerleyen bir tanışmaya hazır olmalısın. Kalp ritmini değiştirecek bu tutkulu sohbetlere ve anlık dürtülere kendini tamamen bırakmalısın. Bu ay kapını çalan aşk, beraberinde büyük riskler getirse de heyecanı yaşamalı ve tutkunun peşinden gitmelisin... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…