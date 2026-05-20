article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ve Sadakat'i Gonca Cilasun Başka Bir Dizide Birlikte Rol Alacak

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ve Sadakat'i Gonca Cilasun Başka Bir Dizide Birlikte Rol Alacak

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 08:32 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 08:33

Kanal D'de reyting rekorları kıran ve üçüncü sezonuyla da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Birol Tezcan’la beraber Çırak dizisini yazıyor. İlk sezonu başarıyla geride kalan TRT Tabii dizisi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Dizinin yeni sezonunda Gonca Cilasun rol alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Damla Sönmez
Oyuncu

Damla Sönmez

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'in başrollerinden Ozan Akbaba, TRT Tabii'de yayınlanan Çırak dizisinde de rol alıyor.

Uzak Şehir'in başrollerinden Ozan Akbaba, TRT Tabii'de yayınlanan Çırak dizisinde de rol alıyor.

Hatta sadece Damla Sönmez'le birlikte dizinin başrolünde yer almakla kalmıyor, aynı zamanda Birol Tezcan'la birlikte dizinin senaryosunu da yazıyor. On parmağında on marifet oyuncuya kinci sezonda da ilk sezonda yer alan oyuncular Damla Sönmez, Ali Savaşçı ve Yunus Emre Özcan eşlik edecek.

Çırak'ın ikinci sezonunda yer alacak sürpriz isim Gonca Cilasun oldu.

Çırak'ın ikinci sezonunda yer alacak sürpriz isim Gonca Cilasun oldu.

Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin annesi Sadakat'e hayat veren ve herkese kök söktüren bir karakteri canlandıran Gonca Cilasun, Çırak dizisinin ikinci sezonunda diziye dahil oldu. 10 bölümlük dizide Cilasun Nigar Komiser'i canlandıracak. Dizinin ilk üç bölümü Kars'ta çekilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın