Uzak Şehir'den Ayrılan 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2026 - 08:24

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de sezon finali yaklaşırken diziden ayrılıkların da yaşanacağı öğrenilmişti. Uzak Şehir'in sevilen karakteri Şahin'e hayat veren Alper Çankaya da diziye veda eden isimlerden biri olacak. Henüz diziden ayrılmayan oyuncunun yeni dizisi şimdiden belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeni sezon onayı alan dizilerin başında gelen Uzak Şehir'de heyecan giderek artıyor.

25 Mayıs Pazartesi günü ekranlara ara verecek dizide son haftalarda tempo artarken sezon finalinde diziden ayrılacak isimlerin olduğu öğrenilmişti. Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu'nun ardından diziye veda edecek ikinci ismin Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya olduğu netleşmişti.

Uzak Şehir'in sevilen karakteri Şahin'e hayat veren Alper Çankaya'nın diziden ayrılması sevenlerini üzerken yeni dizisi belli oldu.

Henüz sezon finali yayınlanmadan Uzak Şehir'den ayrılacağı netleşen Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu yerli 'Lost' Eve Giden Yol'da da Şahin adlı bir karakteri canlandıracak. Dizi 8 bölümden oluşacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
