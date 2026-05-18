Meteoroloji'den 10 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Karadeniz'de Sağanak ve Sel Riski Var!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 07:50

Türkiye genelinde yeni hafta, geniş çaplı sağanak yağışların etkisi altında başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki 10 il için sarı kodlu alarm vererek ani sel, su baskını ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Haftalık tahmin raporuna göre, yağışlı hava dalgası yurdun neredeyse tamamında hafta boyunca etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarında ise radikal bir değişim beklenmiyor.

Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte yağışlı hava dalgası etkisini iyice artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, ülkenin neredeyse tamamında hafta boyunca sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Sabah saatlerinden itibaren hızını artıracak olan gök gürültülü sağanak yağışların, günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Hava tahmin uzmanları, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan birçok şehir için üst üste uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Çorum'un kuzey bölgelerinde yerel olarak çok güçlü yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam etmesi beklendiğinden, ani sel, su baskınları ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrılar yapılıyor. Yağış dalgası nedeniyle Rize dahil olmak üzere toplam 10 şehirde sarı kodlu alarm durumuna geçildi.

Haftalık hava durumu verilerine göre, sağanak yağışlar hafta boyunca ülkeyi terk etmeyecek olsa da hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş ya da artış yaşanmayacak. Mevsim normallerinde seyredecek olan sıcaklıklar, büyükşehirlerde de kendisini hissettirecek. Hafta süresince Ankara'da termometrelerin 19 ila 22 derece arasında seyretmesi beklenirken, İstanbul'da hava sıcaklığı 19 ile 24 derece arasında olacak. İzmir'de ise diğer bölgelere kıyasla daha ılık bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 26-27 derece civarında ölçülecek. Yetkililer, ani hava değişimlerinin yaşandığı bu günlerde fırtına ve su baskını riskine karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların anlık hava durumu raporlarını takip etmelerini öneriyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
