Meteoroloji Gün Verip Uyardı: Şemsiyesiz Çıkan Yandı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 09:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya dair kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte yerini kuvvetli sağanak yağış ve sert rüzgarlara bırakıyor. Meteoroloji, yağış için kritik tarihi açıkladı.

Meteoroloji açıkladı: Yeni haftayla birlikte soğuk ve sağanak yağış başlıyor.

Türkiye, yeni haftayla birlikte ani bir hava değişimiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz’in doğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri başlıyor. Yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz ve Ege bölgelerinde güneyli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise ciddi bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor. Ancak asıl büyük değişim haftanın ortasında kapıyı çalacak.

Çarşamba gününe dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar çakılacak.

Hafta başında bölgesel olarak etkisini gösteren yağışlar, çarşamba gününden itibaren adeta tüm yurdu esir alacak. Yapılan tahminlere göre, çarşamba günü itibarıyla Türkiye’nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.

Megakent İstanbul da bu ani hava değişiminden nasibini alıyor. İstanbul genelinde çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece birden düşeceği ve sağanak yağışların kent genelinde şiddetini iyice artıracağı tahmin ediliyor.

Su baskınlarına, çatı uçmalarına dikkat!

Meteoroloji uzmanları, Marmara’nın doğusu ile Sinop hariç Batı ve Orta Karadeniz genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. İç Anadolu’nun kuzey kesimlerini de vurması beklenen bu yerel yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler tavan yapmış durumda. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle sel ve su baskınlarına karşı şimdiden tedbirli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Rüzgar hızı da yağışla birlikte artıyor. Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatı kesimlerinde rüzgarın sert esmesi bekleniyor. Fırtınamsı rüzgarlar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
