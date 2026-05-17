Meteoroloji Gün Verip Uyardı: Şemsiyesiz Çıkan Yandı!

Türkiye, yeni haftayla birlikte ani bir hava değişimiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz’in doğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri başlıyor. Yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz ve Ege bölgelerinde güneyli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise ciddi bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor. Ancak asıl büyük değişim haftanın ortasında kapıyı çalacak.