Ozan Güven’in Oyunları İptal Edildi: Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

2020 yılında Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet nedeniyle soruşturma başlatılan Ozan Güven, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

Geçen günlerde oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir mekanda oturan Ozan Güven, kadınların tepkisi sonucu mekandan çıkarılmıştı. Kadınlar Ozan Güven’e “Failler dışarı” sloganlarıyla tepki göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Gündem olan görüntülerin ardından Ozan Güven’in oyunları iptal edildi.