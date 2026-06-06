article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ozan Güven’in Oyunları İptal Edildi: Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

Ozan Güven’in Oyunları İptal Edildi: Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 14:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kadına yönelik şiddet nedeniyle yargılanan oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde İstanbul Kadıköy’de protesto edilerek bir mekandan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncu Antalya, Ankara ve İzmir'deki tiyatro oyunlarının iptal edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ozan Güven'in oyunları iptal edildi.

Ozan Güven'in oyunları iptal edildi.

2020 yılında Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet nedeniyle soruşturma başlatılan Ozan Güven, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

Geçen günlerde oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir mekanda oturan Ozan Güven, kadınların tepkisi sonucu mekandan çıkarılmıştı. Kadınlar Ozan Güven’e “Failler dışarı” sloganlarıyla tepki göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. 

Gündem olan görüntülerin ardından Ozan Güven’in oyunları iptal edildi.

Ünlü oyuncu açıklama yaptı: "Mücbir sebepler."

Ünlü oyuncu açıklama yaptı: "Mücbir sebepler."

'o.m.g' isimli tiyatro oyunuyla sahne alan Ozan Güven, Antalya, Ankara ve İzmir’deki gösterilerinin 'mücbir sebeplerden' dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Ozan Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir.

Seyircilerimizden çok özür diliyoruz..

Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne'de gerçekleşecektir.

Bu sezon bizimle gülen, düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz.

Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın