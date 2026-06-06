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Üst Düzey Fakir Pastasından Havanın Geç Kararmasının Büyüleyiciliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Üst Düzey Fakir Pastasından Havanın Geç Kararmasının Büyüleyiciliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 19:23
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Dibini de ekmekle sıyırdın mı?

Bir anda geldi bir de...

Bir anda geldi bir de...
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Ayran değil mi şaka mı yapılıyor?

Ayran değil mi şaka mı yapılıyor?
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👇

👇
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"Bu neden hiç büyümüyor?" da mı demedin?

"Bu neden hiç büyümüyor?" da mı demedin?
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"Ders çalışmak yerine yaptığım şey"

"Ders çalışmak yerine yaptığım şey"
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Çantası bile olay.

Çantası bile olay.
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Sevmeyen mi varmış?

Sevmeyen mi varmış?
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Hiç şaşmaz...

Hiç şaşmaz...
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Bir sorsaydın neyi varmış...

Bir sorsaydın neyi varmış...
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Dedemde var aynısı. Topuğu da aynı.

Dedemde var aynısı. Topuğu da aynı.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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