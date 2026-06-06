Boş Beşik, Jumanji, Halka: Bir Neslin Geceleri Uyuyamamasına Sebep Olan Yapımlar

Kültür ve medyanın üzerimizdeki etkisi yetişkinlikte şekillense de, çocukluk döneminde izlediğimiz her kare bilinçaltımıza çok daha derin bir şekilde kazınıyor. O yıllarda televizyon karşısında saf bir heyecanla oturduğumuz anlar, bazen hiç beklemediğimiz sahneler yüzünden kabusa dönüşebiliyordu. Yaş sınırlarının bugünkü kadar sıkı denetlenmediği, ebeveynlerin de ekrandaki tehlikeleri tam olarak kestiremediği o dönemlerde, hepimiz bir şekilde yetişkin içeriklerine maruz kaldık.
İçerik üreticisi Anıl Can bir dönem çocuklara asla uygun olmasa da her birimize izletilen travmatik yapımları paylaştı. Paylaştığı yapımlar bir neslin travmasını tetikledi.
Bilinçaltımızı Şekillendiren O Karanlık Sahneler
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