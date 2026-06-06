Boş Beşik, Jumanji, Halka: Bir Neslin Geceleri Uyuyamamasına Sebep Olan Yapımlar

Kültür ve medyanın üzerimizdeki etkisi yetişkinlikte şekillense de, çocukluk döneminde izlediğimiz her kare bilinçaltımıza çok daha derin bir şekilde kazınıyor. O yıllarda televizyon karşısında saf bir heyecanla oturduğumuz anlar, bazen hiç beklemediğimiz sahneler yüzünden kabusa dönüşebiliyordu. Yaş sınırlarının bugünkü kadar sıkı denetlenmediği, ebeveynlerin de ekrandaki tehlikeleri tam olarak kestiremediği o dönemlerde, hepimiz bir şekilde yetişkin içeriklerine maruz kaldık.

İçerik üreticisi Anıl Can bir dönem çocuklara asla uygun olmasa da her birimize izletilen travmatik yapımları paylaştı. Paylaştığı yapımlar bir neslin travmasını tetikledi.