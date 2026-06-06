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Boş Beşik, Jumanji, Halka: Bir Neslin Geceleri Uyuyamamasına Sebep Olan Yapımlar

Boş Beşik, Jumanji, Halka: Bir Neslin Geceleri Uyuyamamasına Sebep Olan Yapımlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 18:10 Son Güncelleme: 06.06.2026 - 19:18

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Kültür ve medyanın üzerimizdeki etkisi yetişkinlikte şekillense de, çocukluk döneminde izlediğimiz her kare bilinçaltımıza çok daha derin bir şekilde kazınıyor. O yıllarda televizyon karşısında saf bir heyecanla oturduğumuz anlar, bazen hiç beklemediğimiz sahneler yüzünden kabusa dönüşebiliyordu. Yaş sınırlarının bugünkü kadar sıkı denetlenmediği, ebeveynlerin de ekrandaki tehlikeleri tam olarak kestiremediği o dönemlerde, hepimiz bir şekilde yetişkin içeriklerine maruz kaldık.

İçerik üreticisi Anıl Can bir dönem çocuklara asla uygun olmasa da her birimize izletilen travmatik yapımları paylaştı. Paylaştığı yapımlar bir neslin travmasını tetikledi.

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Bilinçaltımızı Şekillendiren O Karanlık Sahneler

Bilinçaltımızı Şekillendiren O Karanlık Sahneler

Listenin ilk sıralarında, aslında bir aile filmi olarak pazarlanan ama içindeki vahşi doğa tasvirleriyle çocukları dehşete düşüren Jumanji yer alıyor. Oyundaki çocukların devasa sivrisineklerle, örümceklerle savaşması ve her zar atışında odanın ortasında beliren kaos, o dönem ekran başındakilerin odalarında yalnız kalma korkusunu tetiklemişti. Yerli tarafa geçtiğimizde ise Yeşilçam klasiği Boş Beşik filmindeki o meşhur kartal sahnesi geliyor. Beşiği kapıp götüren devasa kartal figürü, o yıllarda çocuk olan birçok kişide kalıcı bir kuş fobisine dönüşmüş durumda. Ancak hiçbir kurgu, 90'lı yıllarda prime-time kuşağında yayınlanan Sıcağı Sıcağına programındaki 'Kesik Baş Cinayeti' kadar büyük bir iz bırakamadı. Gerçek suç hikayelerinin tüm çıplaklığıyla televizyonda anlatılması, bir neslin akşamları evde tek başına yürüyememesine yol açtı.

Yabancı korku klasikleri de bu travma listesinin ayrılmaz bir parçası. Rüyalarımıza musallat olan Elm Sokağı Kabusu'nun Freddy'si yüzünden geceleri uyumamak için direnen, Hayalet Gemi (Ghost Ship) filminin o ikonik tel sahnesiyle insan vücudunun kırılganlığını erkenden fark eden ya da Halka (The Ring) filminden sonra odasındaki tüplü televizyonun ekranına bakmaya korkan milyonlarca çocuk büyüdü ama o sahnelerin yarattığı hisleri asla unutmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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