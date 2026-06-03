Alman İçerik Üreticisi Türkiye'deki Bisiklet Dostu Tünel Altyapısını Deneyimledi

Türkiye'de bisikletle seyahat etmek her geçen gün daha popüler bir macera haline geliyor. Ancak şehirlerarası yollarda karşımıza çıkan dev tüneller, iki teker üzerinde giden gezginler için her zaman büyük bir soru işareti ve heyecan unsuru olmuştur. Dar alanlar, yüksek motor sesleri ve hızla yanınızdan geçen araçlar tünel geçişlerini bisikletçiler adına zorlu bir teste dönüştürür. İşte tam bu noktada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen akıllı ve hayat kurtaran bir güvenlik sistemi devreye giriyor.

Alman bir içerik üreticisi, Türkiye turları sırasında denk geldiği bu altyapıyı takipçileriyle paylaştı. Yolculuğu esnasında tünel girişinde durarak sistemi deneyimleyen içerik üreticisi, Türkiye yollarındaki bu bisiklet dostu uygulamanın ne kadar büyük bir kolaylık ve rahatlık sağladığını samimi bir dille anlattı.

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