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Alman İçerik Üreticisi Türkiye'deki Bisiklet Dostu Tünel Altyapısını Deneyimledi

Alman İçerik Üreticisi Türkiye'deki Bisiklet Dostu Tünel Altyapısını Deneyimledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 12:07

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Türkiye'de bisikletle seyahat etmek her geçen gün daha popüler bir macera haline geliyor. Ancak şehirlerarası yollarda karşımıza çıkan dev tüneller, iki teker üzerinde giden gezginler için her zaman büyük bir soru işareti ve heyecan unsuru olmuştur. Dar alanlar, yüksek motor sesleri ve hızla yanınızdan geçen araçlar tünel geçişlerini bisikletçiler adına zorlu bir teste dönüştürür. İşte tam bu noktada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen akıllı ve hayat kurtaran bir güvenlik sistemi devreye giriyor.

Alman bir içerik üreticisi, Türkiye turları sırasında denk geldiği bu altyapıyı takipçileriyle paylaştı. Yolculuğu esnasında tünel girişinde durarak sistemi deneyimleyen içerik üreticisi, Türkiye yollarındaki bu bisiklet dostu uygulamanın ne kadar büyük bir kolaylık ve rahatlık sağladığını samimi bir dille anlattı.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DVWJfh...
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Peki, tünel girişlerinde yer alan bu flaşörlü ve butonlu uyarı altyapısı tam olarak nasıl çalışıyor?

Peki, tünel girişlerinde yer alan bu flaşörlü ve butonlu uyarı altyapısı tam olarak nasıl çalışıyor?

Sistem aslında son derece basit ama bir o kadar da etkili bir mantığa sahip. Bisikletli gezgin tünele girmeden hemen önce yol kenarında bulunan sarı tabelalı ve üzerinde 'Butona Bas / Push Button' yazan büyük pembe butona basıyor. Siz butona dokunduğunuz anda, tünelin girişinde ve içinde bulunan elektronik tabelalarda 'Tünelde Bisikletli Var' uyarısı aktif hale geliyor ve turuncu flaşör lambalar yanıp sönmeye başlıyor. Bu görsel uyarılar, tünel içindeki sürücülerin hızlarını düşürmesini, daha dikkatli olmalarını ve sağ şeridi bisikletliye güvenli bir şekilde bırakmalarını sağlıyor. Tabii ki gezginin de tünel içinde belirttiği gibi, bu sistem sürücüler için %100 yasal garanti sunmasa da, arkadan gelen araçların tüneldeki bisikletliden haberdar olmasını sağlayarak hayati bir fark yaratıyor. Karanlık, basık ve motor seslerinin yankılanmasıyla oldukça gürültülü olan tünel içinde görünür olmak bisikletçiler için her şey demektir. Bu yüzden tünel geçişi yapacak her bisikletlinin buton sistemini kullanmanın yanı sıra fosforlu yelek, paça bandı ve güçlü bisiklet ışıkları gibi kişisel görünürlük önlemlerini de mutlaka alması gerekiyor. Türkiye'deki birçok yeni tünelde bu geniş güvenlik altyapısının yer alması, özellikle uzun yol turları yapan bisiklet topluluklarının işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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