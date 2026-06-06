Psikologlar Açıkladı: Tartışmalarda Sessiz Kalan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Sakinleşme aracı olarak hayat kurtaran bu yöntem, sürekli bir kaçış mekanizması haline geldiğinde psikolojik açıdan ciddi riskleri tetikliyor. Sorunları çözmek yerine sürekli içine atmak ve duyguları bastırmak, zamanla taraflar arasında aşılması güç mesafeler yaratıyor. Süreklilik kazanan bu içe dönüklük hali; bireyde fizyolojik strese, kaygı bozukluklarına ve sosyal ilişkilerin kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açıyor. Sonuç olarak, kriz anında durmayı bilmek kelimeleri silaha dönüştürmekten daha etkili bir çözüm sunarken, bu sürenin uzaması köprüleri tamamen yıkma tehlikesi barındırıyor.