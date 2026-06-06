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Psikologlar Açıkladı: Tartışmalarda Sessiz Kalan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Tartışmalarda Sessiz Kalan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 19:05
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Sözlü çatışmalar esnasında ses tonunun yükselmesi ve ifadelerin keskinleşmesi, bireyler arasında ciddi gerilimlere yol açıyor. Bu tür durumlarda taraflardan birinin sessiz kalması, genellikle geri çekilme veya umursamazlık biçiminde yorumlanıyor. Kamuoyunda hakim olan 'sesini yükseltenin haklı olduğu' yönündeki algıya karşılık, psikoloji bilimi sürecin tamamen farklı işlediğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar, gerilim anında sessizliği seçmenin bir acizlikten ziyade, yüksek bir duygusal zeka ve bilinçli bir içsel mekanizma ürünü olduğunu gösteriyor.

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Kaynak: https://elcomercio.pe/mag/respuestas/...
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Duygusal tepkileri kontrol etme süreci beyindeki amigdala bölgesinin uyarılmasıyla başlıyor

Duygusal tepkileri kontrol etme süreci beyindeki amigdala bölgesinin uyarılmasıyla başlıyor

Tartışma anlarında insan beyni, tehditleri algılayan amigdala yapısının yönetimi altına giriyor. Uzmanlar tarafından 'amigdala hicreti' şeklinde adlandırılan bu aşamada, mantıklı düşünme becerisi geçici olarak kaybolurken, birey savunma veya saldırı mekanizmasını devreye sokuyor. Tam bu noktada sessizliği tercih etmek, bir kaçış eylemi yerine bilinçli bir duygusal düzenleme yöntemi olarak kabul görüyor. Kişi, öfke patlamasıyla sonradan pişmanlık yaratacak ifadeler kullanmak yerine, zihnini netleştirmek ve sinir sistemini yatıştırmak amacıyla kendine zaman tanıyor.

Yapıcı bir mola ile cezalandırma amacı taşıyan tepkisizlik arasında keskin bir çizgi bulunuyor

Yapıcı bir mola ile cezalandırma amacı taşıyan tepkisizlik arasında keskin bir çizgi bulunuyor

Psikoloji literatüründe her sessiz kalma eylemi aynı kategoride değerlendirilmiyor. Davranışın niteliğini belirleyen temel unsurlar: Niyet, süre ve iletişim tarzı oluşturuyor. Sağlıklı sessizlik, ilerleyen süreçte daha yapıcı bir diyalog zeminini hazırlamak adına verilen bilinçli bir arayı temsil ediyor. Bu yöntemi uygulayan bireyler, karşı tarafı belirsizlik içinde bırakmayarak durumun geçici olduğunu ve sakinleşince konuşulacağını ifade ediyor. Söz konusu yaklaşım, partneri yok sayma veya manipüle etme amacı güden cezalandırıcı sessizlik modelinden tamamen ayrılıyor.

Sessiz kalmanın kronik bir alışkanlığa dönüşmesi ilişkilerde duygusal kopukluk riskini beraberinde getiriyor

Sessiz kalmanın kronik bir alışkanlığa dönüşmesi ilişkilerde duygusal kopukluk riskini beraberinde getiriyor

Sakinleşme aracı olarak hayat kurtaran bu yöntem, sürekli bir kaçış mekanizması haline geldiğinde psikolojik açıdan ciddi riskleri tetikliyor. Sorunları çözmek yerine sürekli içine atmak ve duyguları bastırmak, zamanla taraflar arasında aşılması güç mesafeler yaratıyor. Süreklilik kazanan bu içe dönüklük hali; bireyde fizyolojik strese, kaygı bozukluklarına ve sosyal ilişkilerin kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açıyor. Sonuç olarak, kriz anında durmayı bilmek kelimeleri silaha dönüştürmekten daha etkili bir çözüm sunarken, bu sürenin uzaması köprüleri tamamen yıkma tehlikesi barındırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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