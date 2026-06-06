Psikologlar Açıkladı: Tartışmalarda Sessiz Kalan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu
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Kaynak: https://elcomercio.pe/mag/respuestas/...
Sözlü çatışmalar esnasında ses tonunun yükselmesi ve ifadelerin keskinleşmesi, bireyler arasında ciddi gerilimlere yol açıyor. Bu tür durumlarda taraflardan birinin sessiz kalması, genellikle geri çekilme veya umursamazlık biçiminde yorumlanıyor. Kamuoyunda hakim olan 'sesini yükseltenin haklı olduğu' yönündeki algıya karşılık, psikoloji bilimi sürecin tamamen farklı işlediğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar, gerilim anında sessizliği seçmenin bir acizlikten ziyade, yüksek bir duygusal zeka ve bilinçli bir içsel mekanizma ürünü olduğunu gösteriyor.
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Duygusal tepkileri kontrol etme süreci beyindeki amigdala bölgesinin uyarılmasıyla başlıyor
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Yapıcı bir mola ile cezalandırma amacı taşıyan tepkisizlik arasında keskin bir çizgi bulunuyor
Sessiz kalmanın kronik bir alışkanlığa dönüşmesi ilişkilerde duygusal kopukluk riskini beraberinde getiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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