Tarihi Proje Başladı, Dev Bloklar Suya İndirildi: Deniz Suyundan Günde 30 Milyon Litre İçme Suyu Üretilecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 07:12

Avustralya, iklim krizi ve artan kuraklık riskine karşı okyanus suyunu içme suyuna dönüştürecek devasa bir altyapı projesini hayata geçiriyor. New South Wales eyaletinde başlatılan projeyle, deniz tabanına yerleştirilen özel beton sistemler sayesinde günde milyonlarca litre temiz su üretilmesi hedefleniyor.

Avustralya, küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehdidine karşı okyanus suyunu devreye sokuyor.

Ülkenin New South Wales eyaletindeki Belmont kıyılarında, deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek dev bir tesisin inşasına başlandı. Projenin en kritik aşaması olarak, sahilden 800 metre uzaklıkta ve okyanusun derinliklerinde dev beton yapıların montajı gerçekleştiriliyor. Büyük vinç gemileriyle deniz tabanına titizlikle yerleştirilen bu silindir üniteler, dalgalardan ve sert hava koşullarından etkilenmeden okyanus suyunu çekebilecek bir teknolojiye sahip. Küresel su krizine karşı örnek gösterilen bu yatırımın, bölgenin gelecekteki su güvenliğini garanti altına alması bekleniyor.

"Belmont Desalination Plant" adıyla yükselen arıtma tesisinin 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında, tesisin okyanustan çektiği suları yer altı tünelleri vasıtasıyla karaya ulaştıracağı ve burada her gün yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üreteceği belirtiliyor. Uzmanlar, üretilecek bu miktarın özellikle yağışların azaldığı kurak dönemlerde bölge halkının su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını vurguluyor. Yetkililer ise bu sistemi, gelecekte yaşanabilecek uzun süreli su kıtlıklarına karşı hayati bir 'yedek su deposu' olarak konumlandırıyor.

Projenin mühendislik boyutunda ise çevre hassasiyeti ön plana çıkıyor. Kıyı şeridinin doğal yapısını ve estetik görünümünü bozmamak adına, su taşıma hatlarının neredeyse tamamı yerin altından geçecek şekilde tasarlandı. Güçlü akıntılara ve zorlu deniz şartlarına dayanıklı olarak üretilen bu su alma sistemi, çevreye minimum etkiyle çalışacak. Son yıllarda ciddi sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlarla mücadele eden Avustralya, bu ve benzeri büyük altyapı projeleriyle gelecekteki olası su krizlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
