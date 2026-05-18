Tarihi Proje Başladı, Dev Bloklar Suya İndirildi: Deniz Suyundan Günde 30 Milyon Litre İçme Suyu Üretilecek

Proje tamamlandığında, tesisin okyanustan çektiği suları yer altı tünelleri vasıtasıyla karaya ulaştıracağı ve burada her gün yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üreteceği belirtiliyor. Uzmanlar, üretilecek bu miktarın özellikle yağışların azaldığı kurak dönemlerde bölge halkının su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını vurguluyor. Yetkililer ise bu sistemi, gelecekte yaşanabilecek uzun süreli su kıtlıklarına karşı hayati bir 'yedek su deposu' olarak konumlandırıyor.

Projenin mühendislik boyutunda ise çevre hassasiyeti ön plana çıkıyor. Kıyı şeridinin doğal yapısını ve estetik görünümünü bozmamak adına, su taşıma hatlarının neredeyse tamamı yerin altından geçecek şekilde tasarlandı. Güçlü akıntılara ve zorlu deniz şartlarına dayanıklı olarak üretilen bu su alma sistemi, çevreye minimum etkiyle çalışacak. Son yıllarda ciddi sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlarla mücadele eden Avustralya, bu ve benzeri büyük altyapı projeleriyle gelecekteki olası su krizlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.