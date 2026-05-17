Zirve Şaşırtmadı: 2026'nın En İyi 10 Ülkesi Açıklandı

Ekonomi, sağlık, altyapı, yönetişim, çevre ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriter üzerinden yapılan değerlendirmede Avrupa ülkeleri listeye damga vurdu.

100 ülkenin analiz edildiği araştırmada zirvede İsviçre yer aldı. ABD ise güçlü ekonomisine ve kültürel etkisine rağmen ilk 10’a giremedi.

Avrupa ülkeleri zirveyi bırakmadı

2026 listesinin ilk 10 sırası tamamen Avrupa ülkelerinden oluştu. İsviçre’nin ardından Danimarka ve İsveç gelirken, Almanya, Hollanda ve Norveç de üst sıralarda kendine yer buldu.

Araştırmaya göre İsviçre özellikle ekonomik gelişmişlik ve yönetişim alanlarında dünyanın en başarılı ülkesi oldu. Sağlık ve kültür-turizm kategorilerinde de üst sıralarda yer aldı.