Tarihi Kupaya Günler Kala Türkiye'nin Seçtiği Kamp Yeri Konuşulmaya Başlandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye millî futbol takımı, kamp merkezi tercihiyle rakiplerinden farklı bir yol izledi.

Gruptaki diğer ekipler hazırlık üslerini California eyaletinde kurmayı tercih ederken, Ay-Yıldızlılar ise California dışında kamp yapacak tek takım olarak dikkat çekti.

Türkiye, kamp merkezi olarak Arizona Athletic Grounds tesislerini belirledi. Mesa kentinde bulunan ve 24 çok amaçlı sahaya sahip dev spor kompleksinde hazırlıklarını sürdürecek milliler, konaklama için ise tesise yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Courtyard by Marriott Mesa otelini tercih etti.

Ancak bu seçim, beraberinde yoğun bir ulaşım temposunu da getiriyor. Kampını Arizona’da kuracak olan Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalar için farklı eyaletler ve ülkeler arasında sürekli seyahat etmek zorunda kalacak. Bu nedenle Ay-Yıldızlıları turnuva boyunca fiziksel açıdan oldukça yorucu bir yol trafiği bekliyor.