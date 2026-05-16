Tarihi Kupaya Günler Kala Türkiye'nin Seçtiği Kamp Yeri Konuşulmaya Başlandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 16:28

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleriyle olan mücadelesi öncesinde kamp üssü tercihini Arizona olarak belirleyen Türkiye'yi oldukça hareketli ve yorucu bir turnuva takvimi bekliyor.

Grubun diğer ekiplerinden farklı olarak üssünü California eyaletinin dışına taşıyan tek takım olan Ay-Yıldızlılar, bu seçimin getireceği yoğun seyahat trafiği ve uzun yolculuklarla dolu, zorlu bir maratona göğüs gerecek.

Gözler hazırlık maçları ve kamp programlarına çevrildi.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada yer alacak milli takımlar nihai kadrolarını netleştirmeye başladı. 11 Haziran’da Meksika’da başlayacak dev organizasyon öncesinde ekipler son hazırlık aşamasına geçti.

Al Jazeera’nin aktardığı bilgilere göre, ilk kez 48 takımlı formatla düzenlenecek turnuva futbol tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kadroların büyük ölçüde açıklanmasının ardından gözler artık hazırlık maçlarına ve kamp süreçlerine çevrilmiş durumda. Takımlar, organizasyona ev sahipliği yapacak Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’daki son çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ev sahibi şehirlerde de hareketlilik hız kazandı. Milli takımların kamp yapacağı “Base Camp” bölgelerinde oteller, ulaşım ağları ve turizm işletmeleri yoğun futbol trafiğine hazırlanırken, organizasyon öncesindeki son planlamalar tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye grup maçları için eyaletler geçecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye millî futbol takımı, kamp merkezi tercihiyle rakiplerinden farklı bir yol izledi.

Gruptaki diğer ekipler hazırlık üslerini California eyaletinde kurmayı tercih ederken, Ay-Yıldızlılar ise California dışında kamp yapacak tek takım olarak dikkat çekti.

Türkiye, kamp merkezi olarak Arizona Athletic Grounds tesislerini belirledi. Mesa kentinde bulunan ve 24 çok amaçlı sahaya sahip dev spor kompleksinde hazırlıklarını sürdürecek milliler, konaklama için ise tesise yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Courtyard by Marriott Mesa otelini tercih etti.

Ancak bu seçim, beraberinde yoğun bir ulaşım temposunu da getiriyor. Kampını Arizona’da kuracak olan Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalar için farklı eyaletler ve ülkeler arasında sürekli seyahat etmek zorunda kalacak. Bu nedenle Ay-Yıldızlıları turnuva boyunca fiziksel açıdan oldukça yorucu bir yol trafiği bekliyor.

Türkiye'nin grup aşamasındaki programı şu şekilde şekillendi:

14 Haziran 2026’da Avustralya millî futbol takımı karşısında Vancouver’da sahaya çıkacak Ay-Yıldızlılar, 19 Haziran’da Paraguay millî futbol takımı ile San Francisco’da karşı karşıya gelecek. Grup etabındaki son mücadele ise 25 Haziran’da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri millî futbol takımı karşısında Los Angeles’ta oynanacak.

Kamp merkezini Arizona’da kuran millileri oldukça yoğun bir yolculuk trafiği bekliyor. Takımın maç şehirleri arasında yalnızca doğrudan geçiş yapması halinde yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik mesafe kat edeceği hesaplanıyor. Karşılaşmaların ardından yeniden kamp merkezine dönülmesi durumunda ise toplam seyahat yükünün 7 bin kilometreyi aşabileceği ifade ediliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
