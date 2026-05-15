Şampiyonluk Kutlamasında TFF Krizi: Madalyaları Dursun Özbek Verdi, Kupa Kuryeyle Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 23:42

Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında yaşanan gerilimin ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kum’un aktardığına göre TFF, şampiyonluk kupasını tören öncesinde öğle saatlerinde minibüsle Galatasaray tesislerine ulaştırdı. Şampiyonluk madalyalarının ise federasyon yetkilileri yerine kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından futbolculara takıldığı öne sürüldü.

Kupa gecesinde TFF krizi yaşandı.

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kupa töreni öncesi gözler bu kez kupayı kimin takdim edeceğine çevrilmişti. Normal şartlarda şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ya da federasyon yöneticileri tarafından verilirken, son dönemde Galatasaray ile TFF arasında yaşanan gerilim spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Özellikle Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol’un atanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün “ilişkileri askıya aldık” açıklaması uzun süre tartışılmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası gazeteci Tahir Kum yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Kupa tesislere minibüsle gelmiş.

Tahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak konusu olmuştu… Ve TFF bir ilke imza attı. TFF, Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını öğle saatlerinde minibüsle tesislere gönderdi” ifadelerini kullandı.

Kutlama töreninde Türkiye Futbol Federasyonu adına herhangi bir yetkilinin yer almaması da dikkat çekti. Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk madalyalarını kulüp başkanı Dursun Özbek taktı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever yaşananların TFF ile Galatasaray arasındaki gerilimin kupa törenine de yansıdığı şeklinde yorumladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
