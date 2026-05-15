Şampiyonluk Kutlamasında TFF Krizi: Madalyaları Dursun Özbek Verdi, Kupa Kuryeyle Geldi

Tahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak konusu olmuştu… Ve TFF bir ilke imza attı. TFF, Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını öğle saatlerinde minibüsle tesislere gönderdi” ifadelerini kullandı.

Kutlama töreninde Türkiye Futbol Federasyonu adına herhangi bir yetkilinin yer almaması da dikkat çekti. Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk madalyalarını kulüp başkanı Dursun Özbek taktı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever yaşananların TFF ile Galatasaray arasındaki gerilimin kupa törenine de yansıdığı şeklinde yorumladı.