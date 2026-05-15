Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı

Galatasaray, bugün 26. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutluyor. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Takımı takip eden binlerce taraftar renkli görüntüler oluştururken, kutlamalar sırasında tehlikeli bir an da yaşandı.

Otobüsün üzerinde eğlenen futbolcular, güzergâhtaki üst geçidi son anda fark ederek büyük bir kazanın eşiğinden döndü. O anlar çevrede bulunan taraftarların kameralarına da yansıdı.