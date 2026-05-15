Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 20:33

Galatasaray, bugün 26. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutluyor. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Takımı takip eden binlerce taraftar renkli görüntüler oluştururken, kutlamalar sırasında tehlikeli bir an da yaşandı.

Otobüsün üzerinde eğlenen futbolcular, güzergâhtaki üst geçidi son anda fark ederek büyük bir kazanın eşiğinden döndü. O anlar çevrede bulunan taraftarların kameralarına da yansıdı.

Tehlikeli anlar kameralara da böyle yansıdı.

Art arda iki üst geçidin olduğu bölgede kafile büyük korku yaşadı.

İkinci alt geçitte daha temkinli olan kafile, burayı daha güvenli bir şekilde geçmeyi başardı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
