Anayasa Mahkemesi'nden Tarihi Karar: Süresiz Nafaka İptal Edildi
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Yıllardır kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan boşanmalardaki süresiz nafaka uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı yeni kararla resmen ortadan kalktı. Yüksek mahkeme heyeti, mağduriyetlere yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen ilgili yasa maddesini oy çokluğuyla iptal ederek aile hukukunda yepyeni bir dönemin kapısını araladı.
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Anayasa Mahkemesi, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti; kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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