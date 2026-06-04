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Anayasa Mahkemesi'nden Tarihi Karar: Süresiz Nafaka İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi'nden Tarihi Karar: Süresiz Nafaka İptal Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 11:19 Son Güncelleme: 04.06.2026 - 12:07
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Yıllardır kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan boşanmalardaki süresiz nafaka uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı yeni kararla resmen ortadan kalktı. Yüksek mahkeme heyeti, mağduriyetlere yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen ilgili yasa maddesini oy çokluğuyla iptal ederek aile hukukunda yepyeni bir dönemin kapısını araladı.

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Anayasa Mahkemesi, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti; kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

Anayasa Mahkemesi, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti; kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının 'süresiz olması'na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruyu esastan görüşen AYM, ilgili düzenlemenin iptaline karar verdi. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

Türk Medeni Kanunu'nun 'yoksulluk nafakası' başlıklı 175. maddesi, 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.' hükmünü içeriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması:

Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi.

Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.

AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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