Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıya Çıktı?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 22:53

Gün boyu şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcular finali RAMS Park'ta yaptı. Futbolcular, bir maç gibi dolu statta doyasıya şampiyonluğu kutladılar. 

Kutlamalarda artık bir klişe haline gelen her futbolcunun seçtiği şarkıyla podyuma çıkması bu sene de tekrarlandı. Futbolcuların birbirinden ilginç seçimleri geceye damgasını vururken Sane'nin Dudu şarkısıyla sahneye çıkması gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu. 

Sacha Boey ise podyuma Filistin bayrağı ile çıkarak büyük alkış aldı.

Şampiyonluk kutlamalarının en keyifli anları bir kez daha taraftarlarla buluştu.

RAMS Park'ta yapılan kutlamalarda artık klişe hale gelen her futbolcunun kendi seçtiği şarkıyla podyuma çıkması bir kez daha tekrarlandı. Kim hangi şarkıyla çıkacak diye merakla bekleyen kalabalıklar her şarkıda şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşadı. 

Sane'nin Tarkan'dan Dudu ile çıktığı gecede Barış Alper'in seçimi de çok konuşuldu.

Kim hangi şarkıyla çıktı? İşte unutulmaz gecede öne çıkan isimler...

Uğurcan Çakır - Hakim Bey

Leroy Sane - Dudu

Yunus Akgün - Canım da Sensin Cimbombom

Batuhan Şen - Aya Benzer

İsmail Jakobs - Senegal LA

Eren Elmalı - Bir Çocuk Sevdim

İlkay Gündoğan - Çocukluk Aşkımsın

Ahmet Kutucu - Yama

Barış Alper Yılmaz - Recebim Hey Gidi Hey

Abdülkerim Bardakcı - Rocky

Noa Lang - Ewa Safi (Kendi şarkısı)

Sacha Boey - Charge-Kaarsis

Victor Osimhen - Today

Mauro Icardi - Aşkın Olayım

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
