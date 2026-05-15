Socha Boey, Şampiyonluk Kutlamasına Filistin Bayrağıyla Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 23:26

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen görkemli organizasyonda kupasını taraftarıyla birlikte kaldırdı.

Teknik ekip ve futbolcuların tek tek sahneye çıktığı gecede şampiyonluk kupası kaptanların ellerinde yükselirken, kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri eski futbolcu Sacha Boey’in sahneye çıkışı oldu.

Filistin'i unutmadı.

Sacha Boey, şampiyonluk kutlamalarında elinde Filistin bayrağıyla sahneye çıkarak dikkat çeken bir mesaj verdi. Fransız oyuncunun bu hareketi, tribünlerde bulunan Galatasaray taraftarlarından büyük alkış aldı.

Futbolcular hangi şarkılarla çıktı?

Uğurcan Çakır - Hakim Bey

Leroy Sane - Dudu Dudu

Yunus Akgün - Canım da Sensin Cimbombom

Batuhan Şen - Aya Benzer

İsmail Jakobs - Senegal LA

Eren Elmalı - Bir Çocuk Sevdim

İlkay Gündoğan - Çocukluk Aşkımsın

Ahmet Kutucu - Yama

Barış Alper Yılmaz - Recebim Hey Gidi Hey

Abdülkerim Bardakcı - Rocky

Noa Lang - Ewa Safi (Kendi şarkısı)

Sacha Boey - Charge-Kaaris

Victor Osimhen - Today

Mauro Icardi - Aşkın Olayım

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
