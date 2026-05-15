Socha Boey, Şampiyonluk Kutlamasına Filistin Bayrağıyla Katıldı

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen görkemli organizasyonda kupasını taraftarıyla birlikte kaldırdı.

Teknik ekip ve futbolcuların tek tek sahneye çıktığı gecede şampiyonluk kupası kaptanların ellerinde yükselirken, kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri eski futbolcu Sacha Boey’in sahneye çıkışı oldu.