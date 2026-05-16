1.650 Yıllık Şarap Şişesini Açmaya Kimse Cesaret Edemiyor

Speyer şarap şişesi, 1867 yılında Almanya’nın Speyer kenti yakınlarında bir Roma mezarında ortaya çıkarıldı. Atlas Obscura’nın aktardığına göre şişenin MS 325 ile 350 yılları arasına ait olduğu düşünülüyor. Bu nedenle eser, dünyanın en eski açılmamış şarap şişelerinden biri olarak biliniyor.

Şişenin bu kadar uzun süre korunabilmesinde Roma döneminde kullanılan mühürleme yönteminin etkili olduğu belirtiliyor. İçindeki sıvının üzerinde bulunan zeytinyağı benzeri tabaka, havayla teması azaltarak içeriğin tamamen yok olmasını engellemiş olabilir. Bugün şişe, Speyer’deki Pfalz Tarih Müzesi’nde sergileniyor.