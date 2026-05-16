article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1.650 Yıllık Şarap Şişesini Açmaya Kimse Cesaret Edemiyor

1.650 Yıllık Şarap Şişesini Açmaya Kimse Cesaret Edemiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:52

Almanya’nın Speyer kentinde sergilenen eski bir şarap şişesi, yüzyıllardır merak uyandırıyor. Roma döneminden kaldığı düşünülen şişe, yaklaşık 1.650 yıldır açılmadan korunuyor. İçinde hala sıvı ve tortu bulunduğu görülüyor. 1867’de bir Roma mezarında bulunan eser, şarap tarihinin en ilginç örneklerinden biri sayılıyor. Ancak müze yetkilileri, bu şişeyi açmanın tarihi değeri yok edeceğini düşünüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roma mezarında bulunan şişe 4. yüzyıla tarihleniyor

Roma mezarında bulunan şişe 4. yüzyıla tarihleniyor

Speyer şarap şişesi, 1867 yılında Almanya’nın Speyer kenti yakınlarında bir Roma mezarında ortaya çıkarıldı. Atlas Obscura’nın aktardığına göre şişenin MS 325 ile 350 yılları arasına ait olduğu düşünülüyor. Bu nedenle eser, dünyanın en eski açılmamış şarap şişelerinden biri olarak biliniyor.

Şişenin bu kadar uzun süre korunabilmesinde Roma döneminde kullanılan mühürleme yönteminin etkili olduğu belirtiliyor. İçindeki sıvının üzerinde bulunan zeytinyağı benzeri tabaka, havayla teması azaltarak içeriğin tamamen yok olmasını engellemiş olabilir. Bugün şişe, Speyer’deki Pfalz Tarih Müzesi’nde sergileniyor.

Açılırsa tarihi denge bozulabilir

Açılırsa tarihi denge bozulabilir

Şişenin içindeki sıvının tadının nasıl olduğu uzun zamandır merak ediliyor. Ancak uzmanlar ve müze yetkilileri, şişenin açılması halinde içindeki kimyasal dengenin hızla bozulabileceğini düşünüyor. Yani bir kez açıldığında, 1.650 yıldır korunan bu benzersiz eser geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir.

Bu yüzden Speyer şarabı, içilmek için değil korunmak için değerli kabul ediliyor. Zamanla içindeki alkolün büyük ölçüde kaybolmuş olabileceği, geriye tortulu ve bozulmuş bir sıvı kalmış olabileceği de belirtiliyor. Yine de şişenin açılmamış olması, onu arkeoloji ve şarap tarihi açısından çok özel kılıyor.

En eski sıvı şarap ünvanı artık tartışmalı

En eski sıvı şarap ünvanı artık tartışmalı

Speyer şarabı uzun süre dünyanın en eski sıvı şarabı olarak anıldı. Ancak The Guardian’ın aktardığı 2024 tarihli keşifte, İspanya’nın Carmona kentindeki bir Roma mezarında yaklaşık 2.000 yıllık sıvı şarap bulunduğu açıklandı. Bu keşif, Speyer şarabının “en eski sıvı şarap” ünvanını tartışmalı hale getirdi.

Buna rağmen Speyer şişesi hala dünyanın en eski açılmamış şarap şişelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir mezardan çıkan bu küçük cam şişe, Roma döneminin ölü gömme ritüellerine, şarap kültürüne ve saklama yöntemlerine dair etkileyici bir iz taşıyor. Belki de onu bu kadar değerli yapan şey, içinde ne olduğu kadar, hala açılmamış olması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın