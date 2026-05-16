Futbol Sahası Gibi Pizza Yaptılar! 100 Şef 48 Saat Çalıştı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 10:00

Dev pizza rekoru denince yıllarca akla Roma’da yapılan Ottavia geldi. 2012’de hazırlanan bu pizza 1.261 metrekarelik alanıyla Guinness’e girmişti. Ancak dünyanın en büyük pizzası rekoru daha sonra el değiştirdi. 2023’te Los Angeles’ta yapılan pizza 1.296 metrekareyi aşarak yeni rekorun sahibi oldu. Yine de Ottavia, glutensiz hamuruyla hala ayrı bir rekorun parçası olarak anılıyor.

Roma’daki Ottavia yıllarca rekorun sahibi oldu

2012 yılında Roma’da hazırlanan Ottavia, 1.261,65 metrekarelik yüzölçümüyle uzun süre dünyanın en büyük pizzası olarak bilindi. Guinness World Records’a göre pizza, Dovilio Nardi ve ekibi tarafından 13 Aralık 2012’de Fiera Roma’da hazırlandı. Ottavia’nın en dikkat çeken taraflarından biri de tamamen glutensiz olmasıydı. Bu nedenle eser, bugün Guinness kayıtlarında 'en büyük glutensiz pizza' olarak yer alıyor.

Bu dev pizzanın adı da rastgele seçilmedi. Ottavia, Roma’nın ilk imparatoru Octavian Augustus’a gönderme yapıyordu. Rekor denemesi yalnızca büyük bir yiyecek hazırlama gösterisi değil, aynı zamanda İtalya’nın pizza kültürünü dünyaya dev ölçekte hatırlatan sembolik bir etkinlikti.

Yeni rekor 2023’te Los Angeles’ta kırıldı

Dünyanın en büyük pizzası ünvanı 2023’te değişti. Guinness World Records’a göre Airrack tarafından Los Angeles’ta hazırlanan pizza 1.296,72 metrekarelik alanıyla yeni rekorun sahibi oldu. Dev pizzada 6.193 kilogram hamur, 2.244 kilogram marinara sosu, 3.992 kilogram peynir ve yaklaşık 630.496 dilim pepperoni kullanıldı.

Bu yeni rekor, Ottavia’yı tamamen gölgede bırakmadı. Çünkü Roma’daki pizza glutensiz kategoride hâlâ özel bir yerde duruyor. Ancak “dünyanın en büyük pizzası” denildiğinde güncel Guinness kaydı artık Los Angeles’taki 2023 yapımını gösteriyor.

Dev pizzalar sadece rekor için yapılmıyor

Bu tür denemeler ilk bakışta yalnızca gösteri gibi görünüyor. Ancak dev pizzalar genellikle sosyal yardım, bağış ya da toplu paylaşım amacıyla da hazırlanıyor. Los Angeles’taki rekor pizzanın da israf edilmediği, dilimlerin gıda yardımı kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Ottavia’nın hikayesi ise başka bir yönden dikkat çekiyor. Glutensiz hazırlanması, dev bir rekor denemesinin aynı zamanda çölyak ve gluten hassasiyeti konusunda farkındalık taşıyabileceğini gösterdi. Yani dünyanın en büyük pizzaları yalnızca hamur, sos ve peynirden ibaret değil; bazen bir şehir, bazen bir kültür, bazen de sosyal bir mesaj aynı tepside buluşuyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
