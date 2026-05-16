Futbol Sahası Gibi Pizza Yaptılar! 100 Şef 48 Saat Çalıştı

2012 yılında Roma’da hazırlanan Ottavia, 1.261,65 metrekarelik yüzölçümüyle uzun süre dünyanın en büyük pizzası olarak bilindi. Guinness World Records’a göre pizza, Dovilio Nardi ve ekibi tarafından 13 Aralık 2012’de Fiera Roma’da hazırlandı. Ottavia’nın en dikkat çeken taraflarından biri de tamamen glutensiz olmasıydı. Bu nedenle eser, bugün Guinness kayıtlarında 'en büyük glutensiz pizza' olarak yer alıyor.

Bu dev pizzanın adı da rastgele seçilmedi. Ottavia, Roma’nın ilk imparatoru Octavian Augustus’a gönderme yapıyordu. Rekor denemesi yalnızca büyük bir yiyecek hazırlama gösterisi değil, aynı zamanda İtalya’nın pizza kültürünü dünyaya dev ölçekte hatırlatan sembolik bir etkinlikti.