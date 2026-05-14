Saatte 389 Kilometreye Ulaşıyor! Gökyüzünden Avına Ok Gibi İniyor

Gökdoğan, düz uçuşta değil, avına doğru yaptığı dik dalışta rekor hızlara çıkıyor. Cornell Lab of Ornithology, bu kuşun dalış sırasında saatte 320 kilometrenin üzerine çıkabildiğini aktarıyor. National Geographic ölçümlerinde ise bir gökdoğanın saatte 389 kilometreye ulaştığı belirtiliyor. Bu hız, onu hayvanlar aleminin en hızlı canlılarından biri haline getiriyor.

Bu kadar hızlı dalabilmesinin sırrı vücut yapısında saklı. Kanatlarını gövdesine yaklaştırarak hava direncini azaltıyor, kuyruğunu ise yön vermek için kullanıyor. Burun deliklerindeki özel kemiksi yapıların yüksek hızda hava akışını düzenlemeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Böylece gökdoğan, avına yaklaşırken hem hızını hem de kontrolünü koruyabiliyor.