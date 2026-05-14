Saatte 389 Kilometreye Ulaşıyor! Gökyüzünden Avına Ok Gibi İniyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 15:26

Dünyanın en hızlı hayvanı denince akla karada koşan çita gelebilir. Ancak hız rekoru gökyüzünde kırılıyor. Gökdoğan, avına pike yaptığı sırada inanılması zor bir hıza ulaşabiliyor. Dalış anında vücudu adeta aerodinamik bir oka dönüşüyor. Bu yüzden doğanın en etkileyici avcılarından biri olarak kabul ediliyor.

Gökdoğan dalış sırasında saatte 389 kilometreye ulaşabiliyor

Gökdoğan, düz uçuşta değil, avına doğru yaptığı dik dalışta rekor hızlara çıkıyor. Cornell Lab of Ornithology, bu kuşun dalış sırasında saatte 320 kilometrenin üzerine çıkabildiğini aktarıyor. National Geographic ölçümlerinde ise bir gökdoğanın saatte 389 kilometreye ulaştığı belirtiliyor. Bu hız, onu hayvanlar aleminin en hızlı canlılarından biri haline getiriyor.

Bu kadar hızlı dalabilmesinin sırrı vücut yapısında saklı. Kanatlarını gövdesine yaklaştırarak hava direncini azaltıyor, kuyruğunu ise yön vermek için kullanıyor. Burun deliklerindeki özel kemiksi yapıların yüksek hızda hava akışını düzenlemeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Böylece gökdoğan, avına yaklaşırken hem hızını hem de kontrolünü koruyabiliyor.

Şehirlerin gökdelenleri yeni yuva alanına dönüştü

Gökdoğanlar bir dönem özellikle DDT adlı tarım ilacının etkisiyle ciddi şekilde azaldı. Besin zincirine karışan bu madde, yumurta kabuklarının incelmesine ve yavru çıkışının düşmesine neden oldu. Koruma çalışmaları ve yasaklar sayesinde tür birçok bölgede yeniden toparlandı. WWF Canada, gökdoğanın bugün önemli bir koruma başarısı olarak gösterildiğini aktarıyor.

En ilginç dönüşlerden biri şehirlerde yaşandı. Gökdoğanlar, yüksek binaları ve köprüleri doğal kayalıkların yerine kullanmaya başladı. Şehirlerdeki güvercin yoğunluğu da onlar için hazır av alanı oluşturdu. Bu nedenle bazı metropollerde gökdelen tepeleri, gökdoğanların yeni yuvalama noktalarına dönüştü.

Hızı, mühendislerin de ilgisini çekiyor

Gökdoğanın dalış biçimi, yalnızca doğa meraklılarını değil, mühendisleri de ilgilendiriyor. Çünkü kuşun yüksek hızda dengesini koruması, hava akışını yönetmesi ve avına nokta atışı yapması oldukça gelişmiş bir doğal tasarım gibi görülüyor. Aerodinamik yapısı, burun sistemi ve kanat pozisyonu bu yüzden bilimsel çalışmalara konu oluyor.

Bu kuşun hikayesi yalnızca hız rekorundan ibaret değil. Gökdoğan, nesli tehlikeye girmişken koruma çalışmalarıyla yeniden güçlenen, sonra da modern şehirleri kendine uyarlayan bir tür. Yani doğada hızın ne kadar büyüleyici olabileceğini gösterirken, aynı zamanda doğru koruma politikalarının bir canlı türü için nasıl fark yaratabileceğini de hatırlatıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
