1 Euro’ya Ev Aldılar, Asıl Masraf Sonra Başladı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 11:02

İtalya’da yıllardır gündem olan 1 euroluk evler yeniden ilgi çekiyor. İlk bakışta bir evi neredeyse bedavaya almak mümkün gibi görünüyor. Ancak bu projelerde asıl maliyet satış fiyatında değil, sonrasında başlıyor. Alıcıların çoğu evi kısa sürede yenilemek zorunda kalıyor. Bu yüzden 1 euroluk evler, aslında ciddi bütçe isteyen bir tadilat projesine dönüşebiliyor.

1 euroluk evlerin amacı terk edilen kasabaları canlandırmak

İtalya’daki 1 euro ev programı, özellikle nüfusu azalan küçük kasabaları yeniden canlandırmak için başlatıldı. Eski evlerin çoğu özel mülk sahiplerine ait oluyor. Bu kişiler, bakımsız kalan evler için vergi ve bakım yükü taşımak istemediği için mülklerini belediyeler aracılığıyla sembolik fiyata devredebiliyor. Böylece hem evler tamamen yıkılıp gitmiyor hem de kasabalara yeni sakinler çekilmeye çalışılıyor.

Ancak bu evler genellikle taşınmaya hazır halde olmuyor. Çoğu yıllardır boş kaldığı için çatı, tesisat, elektrik, zemin ve duvar gibi temel alanlarda ciddi onarım istiyor. 

Idealista’nın 2026 rehberine göre alıcıların yalnızca evi satın alması yeterli değil; çoğu belediye belirli süre içinde tadilat projesi sunulmasını ve yenilemenin tamamlanmasını şart koşuyor. Yani 1 euroya alınan ev, aslında belediyeye verilen bir yenileme taahhüdüyle birlikte geliyor.

Asıl maliyet tadilat ve resmi işlemlerde ortaya çıkıyor

1 euroluk evlerde en dikkat çeken nokta, gerçek yatırımın satın alma fiyatından sonra başlaması. Impatria’nın 2026 rehberine göre küçük bir evin yenilenmesi 20 bin ila 30 bin euro arasında tutabilir. Daha büyük, hasarlı ya da karmaşık mülklerde bu maliyet 50 bin ila 100 bin euroya çıkabiliyor. Noter, kayıt vergisi, mimar, eksper ve avukat gibi ek giderler de toplam bütçeye 5 bin ila 10 bin euro daha ekleyebiliyor.

Bazı belediyelerde alıcılardan güvence bedeli de istenebiliyor. Holiday Home Scout’un 2026 alıcı rehberine göre bu depozito genellikle 3 bin ila 10 bin euro arasında değişiyor ve tadilat süresi içinde iş tamamlanırsa iade edilebiliyor. Ancak alıcı yükümlülükleri yerine getirmezse depozito kaybedilebiliyor, hatta belediye mülkü geri alma yoluna gidebiliyor. Bu yüzden 1 euro ev almak, ucuz bir tatil evi fırsatından çok planlı, bütçeli ve sabır isteyen bir restorasyon süreci anlamına geliyor.

Bazı alıcılar yüz binlerce euro harcadı

Projelere ilgi duyan yabancı alıcıların hikayeleri de gösteriyor ki 1 euroluk evin son faturası kişiden kişiye çok değişebiliyor. The Times’ın aktardığı örneklerde bazı Amerikalı alıcılar İtalya’daki 1 euro evleri yenilemek için 23 bin 500 dolardan 500 bin doların üzerine kadar harcama yaptı. Kimi küçük bir evi yaşanabilir hale getirdi, kimi ise birden fazla binayı birleştirip lüks bir yaşam alanına dönüştürdü.

Yine de birçok alıcı bu yatırımı yalnızca para hesabıyla değerlendirmiyor. Bazıları için İtalya’da köklerine dönmek, küçük bir kasabada yaşamak ya da tarihi bir evi kurtarmak daha önemli oluyor. 

Ancak dışarıdan bakıldığında '1 euroya ev' gibi görünen ilanların arkasında uzun tadilat süreci, resmi izinler, profesyonel hizmetler ve beklenmeyen masraflar var. Bu yüzden uzmanlar, bu evlere talip olanların önce evi değil, toplam maliyeti görmesi gerektiğini söylüyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
