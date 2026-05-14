1 Euro’ya Ev Aldılar, Asıl Masraf Sonra Başladı

İtalya’daki 1 euro ev programı, özellikle nüfusu azalan küçük kasabaları yeniden canlandırmak için başlatıldı. Eski evlerin çoğu özel mülk sahiplerine ait oluyor. Bu kişiler, bakımsız kalan evler için vergi ve bakım yükü taşımak istemediği için mülklerini belediyeler aracılığıyla sembolik fiyata devredebiliyor. Böylece hem evler tamamen yıkılıp gitmiyor hem de kasabalara yeni sakinler çekilmeye çalışılıyor.

Ancak bu evler genellikle taşınmaya hazır halde olmuyor. Çoğu yıllardır boş kaldığı için çatı, tesisat, elektrik, zemin ve duvar gibi temel alanlarda ciddi onarım istiyor.

Idealista’nın 2026 rehberine göre alıcıların yalnızca evi satın alması yeterli değil; çoğu belediye belirli süre içinde tadilat projesi sunulmasını ve yenilemenin tamamlanmasını şart koşuyor. Yani 1 euroya alınan ev, aslında belediyeye verilen bir yenileme taahhüdüyle birlikte geliyor.