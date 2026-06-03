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Absürt Soruları ve Sansasyonel Aşk Hayatıyla 90'ların Unutulmaz İsmi: Reha Muhtar!

Absürt Soruları ve Sansasyonel Aşk Hayatıyla 90'ların Unutulmaz İsmi: Reha Muhtar!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 12:01
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Türk medya tarihinin en nevi şahsına münhasır figürlerinden biri olan Reha Muhtar, gerek televizyonculuk anlayışıyla gerekse özel hayatıyla her dönem sansasyon yaratmayı başarmış bir isim. Kendine has ana haber sunumu, konuklarını sorgulama tarzı ve magazin gündeminden düşmeyen ilişkileri, onun hayatını adeta bir televizyon dramasına dönüştürdü. 66 yaşında evinde rahatsızlandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın hayatına dair detayları derledik.

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Reha Muhtar, 90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında Show TV Ana Haber’i bir şova dönüştürerek Türk televizyonculuğunda çığır açtı.

Reha Muhtar, 90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında Show TV Ana Haber’i bir şova dönüştürerek Türk televizyonculuğunda çığır açtı.

Haberleri yüksek perdeden, dramatik el kol hareketleriyle ve konukları sıkıştırarak sunması o dönem tam olarak bir ekol haline geldi. Tünel kazarak cezaevinden kaçan mahkumlara canlı yayında sorduğu, 'Tüneli kaçmak için mi kazdınız?' sorusu, hastanede bıçakla ağır yaralanmış bir vatandaşa mikrofon uzatıp, 'Acı var mı acı?' diye sorması, hamile bir kadına yönelttiği, 'Çocuk sizden mi?' sorusu gibi televizyon tarihine geçen röportajlarından yalnızca bazıları oldu.

Televizyonculukta çığır açmasının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyordu Reha Muhtar.

Televizyonculukta çığır açmasının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyordu Reha Muhtar.

Hatta Muhtar'ın ilk evliliğine dair anlattığı bir anı hem gazetecilikte hem de aşk hayatındaki sansasyonlara örnek niteliğindeydi.  Reha Muhtar, ilk evliliğini yaptığı gazeteci ve sıkı bir feminist olan Selin Çağlayan’ın, 'genelevdeki sömürülen kadınları gözlemleyip yazmak istemesi' üzerine ona erkek kıyafetleri giydirerek birlikte geneleve gittiklerini itiraf etmişti. Muhtar, o anları 'Yakalanıp başımıza bir iş gelecek diye hayatımın en berbat, en korku dolu anlarını yaşadım' diyerek anlatmıştı.

Gelelim Reha Muhtar'ın fırtınalı aşk hayatı, çok konuşulan sevgilileri ve eşlerine...

Gelelim Reha Muhtar'ın fırtınalı aşk hayatı, çok konuşulan sevgilileri ve eşlerine...

Selin Çağlayan'ın ardından Piyanist Mehveş Emeç ile aşk yaşamaya başlayan Reha Muhtar, Harika Avcı aşkıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalnızca televizyon haberciliğinin değil magazin dünyasının da gündeminde yerini alan Reha Muhtar, daha sonra Nilüfer'le olan ilişkisiyle çok konuşulmuştu. Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'ya manevi babalık yapan Muhtar, ayrılığın ardından da Ayşe Nazlı'yla bağını koparmamıştı.

Bu aşkın ardından gelmiş geçmiş en büyük magazin bombalarından biri yaşandı. Reha Muhtar'ın Pişti programına katılan Gülşen, Erol Köse'yle yaşadığı yasak aşkı anlattı. İkili programda flörtleşmelerinin ardından magazin tarihine adını yazdıracak bir ilişki yaşamaya başladı. 

Kısa süren aşkın yerini oyuncu Deniz Uğur aldı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın bu birlikteliklerinde ikiz çocukları oldu. Reha Muhtar, 2022 yılında 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Deniz Uğur, Muhtar’a ait olduğu öne sürülen, çocuklarına bağırıp çağırdığı dehşet verici ses kayıtlarını basına sızdırdı. Bu kayıtlar kamuoyunda infial yarattı. Mahkeme sürecinde kızının geçici velayeti anneye verilirken, Muhtar’a uzaklaştırma kararı çıktı.

Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul Sarıyer’deki evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirdi ve entübe edildi.

Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul Sarıyer’deki evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirdi ve entübe edildi.

Aynı günlerde eski eşi Deniz Uğur, i oğlu Poyraz’a ulaşamadığını söyledi. Uğur; şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’nın yasal hiçbir hakları olmamasına rağmen 'çocuğunu hastaneden kaçırdığını ve alıkoyduğunu' iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bu iddia üzerine evden video çeken Poyraz Muhtar, 'Kaçırılmadım, ablamdan beni babamın evine götürmesini ben istedim. Burada kedim, köpeğim var, mutluyum' diyerek öz annesini yalanladı ve olay günlerce Türkiye gündemini meşgul etti.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi.

Kendisine kalp yetmezliği tanısı konan Reha Muhtar, Bodrum'da yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 66 yaşındaki Reha Muhtar, 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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