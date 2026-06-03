Absürt Soruları ve Sansasyonel Aşk Hayatıyla 90'ların Unutulmaz İsmi: Reha Muhtar!

Selin Çağlayan'ın ardından Piyanist Mehveş Emeç ile aşk yaşamaya başlayan Reha Muhtar, Harika Avcı aşkıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalnızca televizyon haberciliğinin değil magazin dünyasının da gündeminde yerini alan Reha Muhtar, daha sonra Nilüfer'le olan ilişkisiyle çok konuşulmuştu. Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'ya manevi babalık yapan Muhtar, ayrılığın ardından da Ayşe Nazlı'yla bağını koparmamıştı.

Bu aşkın ardından gelmiş geçmiş en büyük magazin bombalarından biri yaşandı. Reha Muhtar'ın Pişti programına katılan Gülşen, Erol Köse'yle yaşadığı yasak aşkı anlattı. İkili programda flörtleşmelerinin ardından magazin tarihine adını yazdıracak bir ilişki yaşamaya başladı.

Kısa süren aşkın yerini oyuncu Deniz Uğur aldı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın bu birlikteliklerinde ikiz çocukları oldu. Reha Muhtar, 2022 yılında 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Deniz Uğur, Muhtar’a ait olduğu öne sürülen, çocuklarına bağırıp çağırdığı dehşet verici ses kayıtlarını basına sızdırdı. Bu kayıtlar kamuoyunda infial yarattı. Mahkeme sürecinde kızının geçici velayeti anneye verilirken, Muhtar’a uzaklaştırma kararı çıktı.