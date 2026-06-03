Absürt Soruları ve Sansasyonel Aşk Hayatıyla 90'ların Unutulmaz İsmi: Reha Muhtar!
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Türk medya tarihinin en nevi şahsına münhasır figürlerinden biri olan Reha Muhtar, gerek televizyonculuk anlayışıyla gerekse özel hayatıyla her dönem sansasyon yaratmayı başarmış bir isim. Kendine has ana haber sunumu, konuklarını sorgulama tarzı ve magazin gündeminden düşmeyen ilişkileri, onun hayatını adeta bir televizyon dramasına dönüştürdü. 66 yaşında evinde rahatsızlandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın hayatına dair detayları derledik.
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Reha Muhtar, 90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında Show TV Ana Haber’i bir şova dönüştürerek Türk televizyonculuğunda çığır açtı.
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Televizyonculukta çığır açmasının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyordu Reha Muhtar.
Gelelim Reha Muhtar'ın fırtınalı aşk hayatı, çok konuşulan sevgilileri ve eşlerine...
Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul Sarıyer’deki evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirdi ve entübe edildi.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi.
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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