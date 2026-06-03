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Temizlik Yapmayı Seven İnsanların 10 Muhteşem Ortak Özelliği

etiket Temizlik Yapmayı Seven İnsanların 10 Muhteşem Ortak Özelliği

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 12:01
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Temizlik bazı insanlar için evi sadece temizlemek değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Düzenli olmak da onları aşırı mutlu eder. Eğer siz de kendinizi böyle tanımlıyorsanız, bu liste size oldukça tanıdık gelecek!

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1. Dağınıklığı her yerden fark ederler.

Herkesin temizlik anlayışı farklıdır. Kimisi yerdeki çoraba günlerce dikkat etmezken kimisi ise o çorabı odaya girer girmez fark eder. Küçük detaylar ve evdeki en minik değişikliği bile anında fark ederler. Gözlerinde radar olduğundan bile şüpheleniyoruz...

2. Temizlik yapınca içlerinde huzur olur.

Onların da stres atma yöntemleri temizlik yapmaktır. Masa silmek, dolap düzenlemek ya da evi toparlamak onları aşırı derecede rahatlatır. Tüm gün içlerinde duydukları stresin yerini kocaman bir mutluluk yerini alır.

3. Eşyalar her zaman aynı yerinde kalmalıdır.

Bir şeyi koydukları yerin değişmesini asla sevmezler. Çünkü onlar bulundukları yerde kendi düzenlerini yaratmışlardır. Bu düzen de sadece görüntüden ibaret değildir aynı zamanda pratikliktir. Bir eşyanın kaybolması da bir kriz sebebine dönüşebilir...

4. Temizlik hiçbir zaman "5 dakika" sürmez...

'Hazır başlamışken...' cümlesi onlar için oldukça tehlikelidir çünkü asla 5 dakika ile yetinmezler. Masa silerek başlarlar ama bir bakmışsınız mutfak dolaplarının içini temizliyorlar. Küçük başlayan işler bile onlar için saatler sürebilir. İşi yarım bırakmak asla onlara göre değildir.

5. Temiz kokular onları aşırı mutlu eder.

Yeni yıkanmış çarşaf kokusundan, yeni temizlenmiş bir oda kokusuna kadar en küçük güzel bir koku bile onlar için aşırı bir mutluluk kaynağıdır. Onlar için temizlik sadece görüntü ile ilgili değildir aynı zamanda o ortamın hissi ve enerjisi de önemlidir. Bunun için de her yer güzel kokmalı.

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6. Konu misafirin gelmesi değildir...

Nasıl olsa kimse görmüyor diye bir düşünce stili hiç onlara göre değil. Çünkü onlar temizliği sadece kendileri için yapıyor ve düzeni de kendileri için istiyorlar. Eve geldiklerinde temiz bir ortam görmek onlar için paha biçilemez bir mutluluk.

7. Düzen konusunda kimse ellerine su dökemez!

Onlar için düzen kurmak bir yaşam stilidir. Kutular, düzenleyiciler ve ayırıcılar da bu yüzden bir hazine gibidir. Çoğu zaman bir şeyi nereye koyacağını hızlıca bilirler çünkü bu düzen onlar için artık ezberlenmiştir. Evdeki karmaşayı azaltmanın yolunu da hep bilirler.

8. Küçük ayrıntılara bile aşırı takılırlar.

Onlar her şeye aşırı dikkat ettikleri izin masadaki su lekesi ya da aynadaki parmak izini anında fark ederler. Bu da ne kadar ayrıntılara dikkat ettiklerini kanıtlıyor. Başkası için önemsiz olsa bile onlar için gerçekten önemlidir. Hatta bu konuda çevreden azar bile işitebilirler...

9. Temizlik yapınca daha verimli hissederler.

Dağınık bir odada değil çalışmak 5 dakika bile durmak istemezler. Fakat o odayı temizledikleri an kendilerini tıpkı bir süper kahraman gibi hissederler. Çünkü bir alanı düzeltmek onların motivasyonunu aşırı iyi etkiler.

10. Bu bir yaşam tarzıdır.

Meselenin sadece evin düzenli olması sanıyorsanız, onları pek anladığınızı söyleyemeyiz. Onlar için bu artık bir yaşam stili haline gelmiştir. Düzen ve kontrol hissi günlük yaşamlarının çok önemli bir parçasıdır. Bu yüzden de temizlikten hiç sıkılmazlar.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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