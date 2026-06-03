Temizlik Yapmayı Seven İnsanların 10 Muhteşem Ortak Özelliği
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Temizlik bazı insanlar için evi sadece temizlemek değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Düzenli olmak da onları aşırı mutlu eder. Eğer siz de kendinizi böyle tanımlıyorsanız, bu liste size oldukça tanıdık gelecek!
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1. Dağınıklığı her yerden fark ederler.
2. Temizlik yapınca içlerinde huzur olur.
3. Eşyalar her zaman aynı yerinde kalmalıdır.
4. Temizlik hiçbir zaman "5 dakika" sürmez...
5. Temiz kokular onları aşırı mutlu eder.
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6. Konu misafirin gelmesi değildir...
7. Düzen konusunda kimse ellerine su dökemez!
8. Küçük ayrıntılara bile aşırı takılırlar.
9. Temizlik yapınca daha verimli hissederler.
10. Bu bir yaşam tarzıdır.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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