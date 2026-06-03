Temizlik Yapmayı Seven İnsanların 10 Muhteşem Ortak Özelliği

Yeni yıkanmış çarşaf kokusundan, yeni temizlenmiş bir oda kokusuna kadar en küçük güzel bir koku bile onlar için aşırı bir mutluluk kaynağıdır. Onlar için temizlik sadece görüntü ile ilgili değildir aynı zamanda o ortamın hissi ve enerjisi de önemlidir. Bunun için de her yer güzel kokmalı.