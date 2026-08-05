MasterChef Ana Kadroya Giren 16. Yarışmacı Belli Oldu: Dün Akşam (4 Ağustos) MasterChef Önlüğü Kazanan İsim
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı belli oldu. MasterChef'te dördüncü grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Dün akşam MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? MasterChef'in 16. yarışmacısı kim? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Ana Kadroya Kim Girdi? MasterChef'in 16. Yarışmacısı Kim Oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın