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MasterChef Ana Kadroya Giren 16. Yarışmacı Belli Oldu: Dün Akşam (4 Ağustos) MasterChef Önlüğü Kazanan İsim

MasterChef Ana Kadroya Giren 16. Yarışmacı Belli Oldu: Dün Akşam (4 Ağustos) MasterChef Önlüğü Kazanan İsim

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 08:27
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı belli oldu. MasterChef'te dördüncü grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Dün akşam MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? MasterChef'in 16. yarışmacısı kim? İşte detaylar...

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MasterChef Ana Kadroya Kim Girdi? MasterChef'in 16. Yarışmacısı Kim Oldu?

MasterChef Ana Kadroya Kim Girdi? MasterChef'in 16. Yarışmacısı Kim Oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. 15 ana kadro yarışmacısının belli olmasının ardından dün akşam (4 Ağustos) yayınlanan bölümde 16. yarışmacı da netleşti.

Yeni bölümde ise yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mutfakta bir kez daha kıyasıya mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı ismi Simge oldu.

Böylece Simge, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılan 16. yarışmacı olarak önlüğünü giymeyi başardı.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolga

12. Ana Kadro Yarışmacısı: Muhammed

13. Ana Kadro Yarışmacısı: Ayşe

14. Ana Kadro Yarışmacısı: Kübra

15. Ana Kadro Yarışmacısı: Gül

16. Ana Kadro Yarışmacısı: Simge

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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