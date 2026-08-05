Yüzde 375 Değer Kazanan 50 Yıllık Türk Şirketi 3,5 Milyar TL Karşılığında Dubaili Şirkete Satılıyor
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Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisseleri, Dubai merkezli tarım ve enerji firması Oasis Prime - FZCO'ya devrediliyor. Son altı ayda borsada olağanüstü bir yükseliş sergileyen şirketin satış sürecinde, anlaşma büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar lirayı bulması öngörülüyor.
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Borsa İstanbul'da uzun süredir işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de tarihi bir el değiştirme süreci başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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