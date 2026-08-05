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Yüzde 375 Değer Kazanan 50 Yıllık Türk Şirketi 3,5 Milyar TL Karşılığında Dubaili Şirkete Satılıyor

Yüzde 375 Değer Kazanan 50 Yıllık Türk Şirketi 3,5 Milyar TL Karşılığında Dubaili Şirkete Satılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 07:48
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Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisseleri, Dubai merkezli tarım ve enerji firması Oasis Prime - FZCO'ya devrediliyor. Son altı ayda borsada olağanüstü bir yükseliş sergileyen şirketin satış sürecinde, anlaşma büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar lirayı bulması öngörülüyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Borsa İstanbul'da uzun süredir işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de tarihi bir el değiştirme süreci başladı.

Borsa İstanbul'da uzun süredir işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de tarihi bir el değiştirme süreci başladı.

Şirketin en büyük ortağı konumunda bulunan ve toplam sermayenin yüzde 62,06'sını elinde tutan Zeynep Tümer, hisselerinin tamamını veya bir bölümünü devretmek amacıyla Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi temaslara geçtiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurulan bu önemli gelişme, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Temelleri 1976 yılında atılan Kervansaray Yatırım Holding'in satış masasında toplam 365 milyon 207 bin 860 adet payı bulunuyor. Şirketin borsadaki dünkü kapanış fiyatı olan 9,50 lira dikkate alındığında, olası bir iskontosuz hisse devrinin toplam hacminin 3,5 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Bu dev anlaşmanın alıcı tarafında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oasis Prime firması ise, tarım ve enerji alanlarında sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla biliniyor.

Şirketin borsa performansı ise satış sürecine girilirken oldukça dikkat çekici bir tablo çizdi. Geride bıraktığımız Şubat 2026 döneminde hisse başına sadece 2 lira seviyelerinden işlem gören Kervansaray, aradan geçen yaklaşık altı aylık zaman diliminde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa bir getiri sağladı. Son işlem gününde de yüzde 9,29'luk bir artışla günü 9,50 lira seviyesinden kapatan hisseler, yatırım dünyasının yakından takip ettiği kağıtlar arasına girdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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