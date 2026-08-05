Yüzde 375 Değer Kazanan 50 Yıllık Türk Şirketi 3,5 Milyar TL Karşılığında Dubaili Şirkete Satılıyor

Şirketin en büyük ortağı konumunda bulunan ve toplam sermayenin yüzde 62,06'sını elinde tutan Zeynep Tümer, hisselerinin tamamını veya bir bölümünü devretmek amacıyla Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi temaslara geçtiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurulan bu önemli gelişme, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Temelleri 1976 yılında atılan Kervansaray Yatırım Holding'in satış masasında toplam 365 milyon 207 bin 860 adet payı bulunuyor. Şirketin borsadaki dünkü kapanış fiyatı olan 9,50 lira dikkate alındığında, olası bir iskontosuz hisse devrinin toplam hacminin 3,5 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Bu dev anlaşmanın alıcı tarafında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oasis Prime firması ise, tarım ve enerji alanlarında sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla biliniyor.

Şirketin borsa performansı ise satış sürecine girilirken oldukça dikkat çekici bir tablo çizdi. Geride bıraktığımız Şubat 2026 döneminde hisse başına sadece 2 lira seviyelerinden işlem gören Kervansaray, aradan geçen yaklaşık altı aylık zaman diliminde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa bir getiri sağladı. Son işlem gününde de yüzde 9,29'luk bir artışla günü 9,50 lira seviyesinden kapatan hisseler, yatırım dünyasının yakından takip ettiği kağıtlar arasına girdi.