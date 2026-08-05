Süper Lig Tarihinin En Büyük Transferlerinden Biri Gerçekleşti: Mohamed Salah Resmen Trabzonspor’da!
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Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Mohamed Salah yıllık 17 milyon euro maaş, 5 milyon bonus ve isminin olduğu forma satışlarından yüzde 20 pay alacak. Ön protokolü imzalayan dünyaca ünlü yıldız bugün İstanbul’a inecek ve resmî sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah’ın transferi hakkında yaptığı açıklamada “Trabzonspor kimi isterse Trabzon’a getirebilir, camiamıza hayırlı olsun” dedi.
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Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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