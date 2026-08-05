Süper Lig Tarihinin En Büyük Transferlerinden Biri Gerçekleşti: Mohamed Salah Resmen Trabzonspor’da!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın transferini duyurdu.

Yaklaşık 10 gün önce transfer için görüşmelere başladıklarını kaydeden Doğan, 'Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun' dedi.

Mohamed Salah'ın transferini KAP'a bildiren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Salah gibi bir yıldıza ihtiyaçları olduğunu kaydeden Doğan, 'Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Tüm Türkiye'de bu konuşuldu. Avrupa'daki birçok ülkede konuşuldu. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun.' şeklinde konuştu.

Anlaşmaya dair soruyu cevaplayan Başkan Doğan, 'Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Açıklayacağız zaten. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Gizlilik dahilinde süreci yürüttük.' dedi.

Salah transferinde henüz bir sponsor bulunmadığını söyleyen Doğan, 'Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum.' diye konuştu.