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Süper Lig Tarihinin En Büyük Transferlerinden Biri Gerçekleşti: Mohamed Salah Resmen Trabzonspor’da!

Süper Lig Tarihinin En Büyük Transferlerinden Biri Gerçekleşti: Mohamed Salah Resmen Trabzonspor’da!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 07:14 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 07:15
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Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Mohamed Salah yıllık 17 milyon euro maaş, 5 milyon bonus ve isminin olduğu forma satışlarından yüzde 20 pay alacak. Ön protokolü imzalayan dünyaca ünlü yıldız bugün İstanbul’a inecek ve resmî sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah’ın transferi hakkında yaptığı açıklamada “Trabzonspor kimi isterse Trabzon’a getirebilir, camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Premier Lig’de uzun yıllar fırtınalar estiren Mohamed Salah, ‘Fırtına’ oldu. İki sezonluk mukavele yapılacak olan yıldız oyuncu yıllık 17 milyon avro, artı 5 milyon bonus kazanacak. Salah ürünlerinden de yüzde 20 pay alacak. Karadeniz ekibi ön protokole imza atan Mısırlı yıldız için Yunanistan’a özel jet gönderecek. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Salah saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır' denildi.

Burada başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek olan Salah akşam saatlerinde ise birlikte Trabzon’a geçecek. Taraftarlar günler öncesinden karşılama hazırlıklarına zaten başlamıştı. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu için sonrasında Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek. Transferin pazarlık sürecinde hiç renk vermeyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın planları doğrultusunda 350 bin tane ‘Salah’ yazılı forma siparişi verdiği öğrenildi. Bordo mavili taraftarlar transfer üzerine büyük sevinç yaşadı.

Mohamed Salah rekorların adamı!

Mısırlı yıldız, 2017-2018 sezonunda bütün kulvarlarda 44 gol atarak Liverpool formasıyla ilk sezonunda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Salah, Liverpool’daki 50. golüne yalnızca 65 karşılaşmada ulaşarak kulüp tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu olmayı başardı. Premier Lig’in 2024-2025 sezonunda 29 gol ve 18 asistle toplam 47 gole katkı yaptı. Ligde bir sezonda en yüksek gol katkısı rekorunu kırdı. Aynı sezon hem gol hem asist kralı oldu, Premier Lig’de sezonun oyuncusu seçildi. Bu üç ödülü aynı sezonda alan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Salah, Premier Lig’de dört defa Altın Ayakkabı kazanarak Thierry Henry’nin rekoruna ortak oldu.

Basel, Roma ve Liverpool toplamında Şampiyonlar Ligi’nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Kariyerinde Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma gibi kulüpler bulunan Salah asıl büyük çıkışını 9 sezon formasını giydiği Liverpool’da yaşadı. Sağ çizgi oynayan ve geçiş hücumlarında topla genelde ilk buluşan isim olan yıldız futbolcu takımını başarıdan başarıya taşıdı. Kariyerinde 694 karşılaşmada görev alan Mohamed Salah, 334 gol 171 asistlik skor katkısı sağladı. Mısırlı yıldız, Liverpool’da 442 maçta 257 gol 123 asist ile kelimenin tam anlamıyla yıldızlaştı.

Salah Liverpool ile iki, Chelsea ile bir defa Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Yine Liverpool’la bir defa Şampiyonlar Ligi’ni ve bir defa Süper Kupa’yı kazandı. 2017/2018’de Premier Lig’de sezonun oyuncusu ödülünü aldı. Liverpool formasıyla bir Kulüpler Dünya Kupası, bir İngiltere Kupası, üç lig kupası (Liverpool 2, Chelsea 1), bir İngiltere Süper Kupası kazandı. Salah dört defa da Premier Lig’de gol kralı olurken, üç defa da yılın futbolcusu seçildi.

Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor kimi isterse Trabzon’a getirebilir”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın transferini duyurdu. 

Yaklaşık 10 gün önce transfer için görüşmelere başladıklarını kaydeden Doğan, 'Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun' dedi.

Mohamed Salah'ın transferini KAP'a bildiren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Salah gibi bir yıldıza ihtiyaçları olduğunu kaydeden Doğan, 'Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Tüm Türkiye'de bu konuşuldu. Avrupa'daki birçok ülkede konuşuldu. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun.' şeklinde konuştu.

Anlaşmaya dair soruyu cevaplayan Başkan Doğan, 'Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Açıklayacağız zaten. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Gizlilik dahilinde süreci yürüttük.' dedi.

Salah transferinde henüz bir sponsor bulunmadığını söyleyen Doğan, 'Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum.' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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