Altın Çıkardılar Geride 237 Bin Ton Zehirli Atık Bıraktılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 14:02

Kanada’daki Giant Mine yıllarca altınla anıldı. Ancak madenin arkasında bıraktığı miras çok daha karanlık. Yer altında 237 bin ton arsenik trioksit tozu saklanıyor. Altın üretimi bitti ama zehirli atık kaldı. Bölgenin en büyük sorunu artık bu mirası kontrol altında tutmak.

Altın üretimi geride dev bir arsenik sorunu bıraktı

Giant Mine, Kanada’nın Northwest Territories bölgesinde, Yellowknife yakınlarında yer alıyor. Maden 1948’den 2004’e kadar altın üretimi yaptı. Kanada hükümetinin arşiv bilgilerine göre Giant Mine, çalıştığı yıllar boyunca 7,6 milyon ons altın üretti. Ancak altın üretiminin arkasında çok daha tehlikeli bir miras kaldı. İşleme süreci yaklaşık 237 bin ton arsenik trioksit atığının ortaya çıkmasına neden oldu.

Arsenik trioksit son derece zehirli bir madde. Kanada hükümeti, Giant Mine’daki arsenik trioksit tozunun cevher işleme sırasında oluştuğunu belirtiyor. Arsenopirit cevheri altını açığa çıkarmak için kavrulduğunda arsenik gaz haline geçti, soğuyunca katı arsenik trioksit tozuna dönüştü. Bu toz daha sonra yer altındaki oda ve boşluklarda depolandı.

Maden kapandığında sorun da kapanmadı. Tam tersine, üretimden kalan atığın güvenli şekilde yönetilmesi başlı başına büyük bir çevre meselesine dönüştü. Bugün Giant Mine yalnızca eski bir altın madeni olarak değil, madenciliğin geride bırakabileceği en ağır yüklerden biri olarak anılıyor.

Zehirli mirası kontrol altında tutmak için dev plan yürütülüyor

Northwest Territories hükümetine göre Giant Mine Remediation Project, sahadaki arsenik trioksit atığının uzun vadeli yönetimini, yüzeydeki yapıların kaldırılmasını, atık havuzlarının iyileştirilmesini ve su yönetimini kapsıyor. Projenin 2038’e kadar tamamlanmasının beklendiği aktarılıyor.

Atığın tamamen çıkarılması kolay bir seçenek olarak görülmüyor. Kanada hükümeti, yer altındaki kaya yapısının düzensizliği nedeniyle bütün arsenik tozunun çıkarılamayacağını ve binlerce ton atığın yine geride kalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle seçeneklerden biri, arsenik trioksitin bulunduğu yer altı odalarının dondurularak sabitlenmesi oldu.

Wall Street Journal’ın haberinde ise Giant Mine’daki arsenik trioksitin iklim değişikliği ve eriyen donmuş zemin nedeniyle yeniden gündeme geldiği, yerel halkın su kaynakları ve çevre sağlığı konusunda kaygı taşıdığı aktarılıyor. Giant Mine’ın hikayesi, altın çıkarma sürecinin bedelinin üretim bittikten sonra da sürebileceğini gösteriyor. Altın alındı, maden kapandı ama geride nesiller boyunca yönetilmesi gereken zehirli bir miras kaldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
