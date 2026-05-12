Altın Çıkardılar Geride 237 Bin Ton Zehirli Atık Bıraktılar

Giant Mine, Kanada’nın Northwest Territories bölgesinde, Yellowknife yakınlarında yer alıyor. Maden 1948’den 2004’e kadar altın üretimi yaptı. Kanada hükümetinin arşiv bilgilerine göre Giant Mine, çalıştığı yıllar boyunca 7,6 milyon ons altın üretti. Ancak altın üretiminin arkasında çok daha tehlikeli bir miras kaldı. İşleme süreci yaklaşık 237 bin ton arsenik trioksit atığının ortaya çıkmasına neden oldu.

Arsenik trioksit son derece zehirli bir madde. Kanada hükümeti, Giant Mine’daki arsenik trioksit tozunun cevher işleme sırasında oluştuğunu belirtiyor. Arsenopirit cevheri altını açığa çıkarmak için kavrulduğunda arsenik gaz haline geçti, soğuyunca katı arsenik trioksit tozuna dönüştü. Bu toz daha sonra yer altındaki oda ve boşluklarda depolandı.

Maden kapandığında sorun da kapanmadı. Tam tersine, üretimden kalan atığın güvenli şekilde yönetilmesi başlı başına büyük bir çevre meselesine dönüştü. Bugün Giant Mine yalnızca eski bir altın madeni olarak değil, madenciliğin geride bırakabileceği en ağır yüklerden biri olarak anılıyor.