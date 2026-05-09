Dokunan Yandı: 40 Yıldır Çürüyorlar Ama Hala Tehlikeliler

26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörü patladığında, Sovyetler Birliği bölgede dev bir temizlik ve tahliye çalışması başlattı. Yangını söndürmek, radyoaktif parçaları temizlemek, insanları bölgeden çıkarmak ve reaktör çevresini kontrol altına almak için yüz binlerce kişi görevlendirildi. Bu kişilere “likvidatör” deniyordu. Kullandıkları araçlar ise felaketin en sessiz tanıklarından biri haline geldi.

Kamyonlar, zırhlı personel taşıyıcılar, itfaiye araçları, bulldozerler ve helikopterler yüksek radyasyonlu alanlara girdi. Bazıları reaktöre çok yakın bölgelerde çalıştı. Bazıları enkaz taşıdı, bazıları yangına müdahale etti, bazıları da tahliye sürecinde kullanıldı. Görev tamamlandığında araçların temizlenip yeniden kullanılması planlandı. Fakat sezyum-137 ve stronsiyum-90 gibi radyoaktif izotoplar metale ve yüzeylere işlediği için bu fikir kısa sürede rafa kalktı.