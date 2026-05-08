Haberler
Yaşam
3 Kez Öldüğünü İddia Eden NASA Bilim İnsanı Ölümden Sonrasını Anlattı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 15:04

Ingrid Honkala, deniz bilimleri alanında doktora sahibi bir bilim insanı. Yıllarca NASA ve ABD Donanması için çalıştı. Ancak onu gündeme taşıyan şey yalnızca akademik kariyeri değil. Honkala, hayatı boyunca 3 kez öldüğünü ve geri döndüğünü iddia ediyor. Anlattıkları ise ölümden sonra ne olduğuna dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ingrid Honkala’nın anlattığına göre ilk ölüm deneyimi henüz 2 yaşındayken yaşandı.

Evdeki buz gibi su dolu bir tanka düştüğünü, o sırada bakıcının başka bir odada olduğunu ve annesinin işe gitmek üzere evden ayrıldığını söylüyor. Honkala’ya göre annesi, açıklayamadığı bir hisle geri döndü ve kızını sudan çıkararak hayata döndürdü.

Honkala, o an bedeninin dışında bir bilinç halindeymiş gibi annesini gördüğünü ve onunla kelimeler olmadan iletişim kurduğunu iddia ediyor. Daha sonra annesine gördüklerini anlattığında detayların uyuştuğunu belirtiyor. Ona göre bu olay, sıradan bir tesadüften daha fazlasıydı.

Honkala, benzer deneyimleri hayatının ilerleyen dönemlerinde iki kez daha yaşadığını söylüyor.

Bunlardan biri 25 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasından sonra, diğeri ise 52 yaşında ameliyat sırasında tansiyonunun ciddi şekilde düşmesiyle gerçekleşti. Her üç deneyimde de korkunun kaybolduğunu, beden hissinin geride kaldığını ve daha geniş bir bilinç alanına geçtiğini anlatıyor.

Bilim insanı, bu anları 'fiziksel duyuların ötesinde daha derin bir gerçeklik katmanına girmek' gibi tarif ediyor. Ona göre ölüm, varlığın tamamen sona ermesi gibi değil; bilincin başka bir aşamaya geçmesi gibi hissettiriyor. Honkala, bu deneyimlerini 'Dying To See The Light' adlı kitabında da anlattı.

Honkala, anlattıklarının bilimi reddetmek anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

Aksine, yaşadığını söylediği bu deneyimlerin onu bilimsel araştırmaya daha fazla yönelttiğini belirtiyor. Gerçekliğin doğasını gözlem, araştırma ve bilim yoluyla anlamak istediğini ifade ediyor.

Elbette bu tür ölüm deneyimlerine herkes aynı gözle bakmıyor. Bazı araştırmacılar, ölüm eşiği deneyimlerinin beynin oksijen kaybı, stres ve kapanma sürecindeki nörolojik tepkileriyle açıklanabileceğini düşünüyor. Honkala ise yaşadıklarının yalnızca beyin aktivitesiyle açıklanamayacak kadar güçlü olduğunu savunuyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
