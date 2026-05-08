700’den Fazla Evin Tamamen Beyaz Olduğu Kasaba

Alys Beach, ABD’nin Florida eyaletinde, 30A olarak bilinen sahil hattında yer alıyor. Walton County sınırlarındaki kasaba yaklaşık 64 hektarlık bir alana yayılıyor. Sahil boyunca uzanan pek çok yerleşimden farkı ise daha ilk bakışta anlaşılıyor. Çünkü Alys Beach’te evler, duvarlar, avlular ve sokak geçişleri büyük ölçüde beyaz renk etrafında şekilleniyor.

Kasabada 700’den fazla ev bulunuyor ve yapıların neredeyse tamamı aynı mimari çizgiyi takip ediyor. Bu yüzden Alys Beach’e bakan biri, birbirinden bağımsız evlerden oluşan sıradan bir mahalle değil, tek elden tasarlanmış büyük bir mimari fikir görüyor. Beyaz cepheler, dar sokaklar ve sade geçişler birleşince ortaya oldukça düzenli, hatta yer yer gerçek dışı görünen bir sahil kasabası çıkıyor.