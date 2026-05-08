700’den Fazla Evin Tamamen Beyaz Olduğu Kasaba

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 16:00

Florida kıyılarında öyle bir kasaba var ki ilk bakışta gerçek değilmiş gibi görünüyor. Alys Beach’te evler, duvarlar ve sokakların büyük kısmı bembeyaz. Kasabanın tamamında aynı mimari dil kullanılıyor. Bu yüzden burası klasik bir sahil yerleşiminden çok, özenle hazırlanmış bir film setini andırıyor. 700’den fazla evin aynı estetik anlayışla tasarlanması ise Alys Beach’i oldukça ilginç hale getiriyor.

Alys Beach tek renkli görüntüsüyle ilk anda dikkat çekiyor

Alys Beach, ABD’nin Florida eyaletinde, 30A olarak bilinen sahil hattında yer alıyor. Walton County sınırlarındaki kasaba yaklaşık 64 hektarlık bir alana yayılıyor. Sahil boyunca uzanan pek çok yerleşimden farkı ise daha ilk bakışta anlaşılıyor. Çünkü Alys Beach’te evler, duvarlar, avlular ve sokak geçişleri büyük ölçüde beyaz renk etrafında şekilleniyor.

Kasabada 700’den fazla ev bulunuyor ve yapıların neredeyse tamamı aynı mimari çizgiyi takip ediyor. Bu yüzden Alys Beach’e bakan biri, birbirinden bağımsız evlerden oluşan sıradan bir mahalle değil, tek elden tasarlanmış büyük bir mimari fikir görüyor. Beyaz cepheler, dar sokaklar ve sade geçişler birleşince ortaya oldukça düzenli, hatta yer yer gerçek dışı görünen bir sahil kasabası çıkıyor.

Beyaz mimari sadece güzel görünsün diye seçilmedi

Alys Beach’in mimarisinde Bermuda ve Antigua tarzı yapılardan izler bulunuyor. Kalın beyaz duvarlar, içe dönük avlular, dar sokaklar ve sade cepheler bu etkiyi açıkça gösteriyor. Karayipler’den gelen mimari anlayış, Meksika Körfezi kıyısına uyarlanarak kasabaya kendine özgü bir kimlik kazandırıyor.

Beyaz rengin tercih edilmesi yalnızca estetik bir karar değil. Florida’nın sıcak ve nemli havasında açık renkli yüzeyler güneş ışığını yansıtıyor. Kalın duvarlar iç mekanların daha serin kalmasına yardımcı oluyor. Avlulu yapı planı ise hava akışını artırıyor. Yani Alys Beach’in görüntüsü ne kadar dikkat çekiciyse, mimari tercihlerin arkasındaki işlev de o kadar önemli.

Kasaba yürüyerek gezilebilen bir sahil yerleşimi olarak tasarlandı

Alys Beach’in arkasında Duany Plater-Zyberk imzalı bir tasarım anlayışı bulunuyor. Andrés Duany ve Elizabeth Plater-Zyberk’in kurduğu firma, ABD’de New Urbanism akımının öncülerinden biri olarak biliniyor. Bu akım, geniş yollara ve otomobile bağlı banliyö düzeni yerine, yürünebilir ve daha insan ölçeğinde yerleşimler kurmayı hedefliyor.

Alys Beach’te de aynı yaklaşım görülüyor. Sokaklar dar tutuluyor, plaja ve meydanlara yürüyerek ulaşılabiliyor, araç trafiği kasabanın merkezinde baskın hale getirilmiyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
