Çölde Açılan Dev Çukur 53 Yıldır Alev Alev Yanıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 19:16

Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde bulunan dev çukur yıllardır dünyanın en ilginç noktalarından biri olarak görülüyor. Geceleri kilometrelerce uzaktan fark edilen alevler dikkat çekiyor. “Cehennem Kapısı” adıyla bilinen Darvaza Krateri, aslında bir sondaj kazası sonucu ortaya çıktı. İlk başta birkaç haftada sönmesi beklenen yangın hala devam ediyor.

Her şey Sovyetler’in yaptığı sondaj sırasında başladı

1971 yılında Sovyet jeologları, Karakum Çölü’nde doğal gaz arama çalışmaları yürütüyordu. Sondaj sırasında yer altında büyük bir boşluğa denk gelindi ve zemin aniden çöktü. Bunun sonucunda yaklaşık 70 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Olay sonrası bölgeden yoğun metan gazı çıkmaya başladı.

Yetkililer, gazın çevreye yayılmasını önlemek için çukuru ateşe vermeye karar verdi. Amaç, gazın birkaç hafta içinde tükenmesi ve yangının kendiliğinden sönmesiydi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Yer altındaki rezerv tahmin edilenden çok daha büyük çıktı ve alevler onlarca yıldır hiç durmadan yanmaya devam etti.

Söndürmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar

Türkmenistan yönetimi yıllar içinde krateri söndürmek için farklı girişimlerde bulundu. Özellikle 2022 yılında resmi olarak yeni bir çalışma başlatıldığı açıklandı. Çünkü kraterden çıkan metan gazının hem çevreye zarar verdiği hem de ülke ekonomisi açısından büyük kayıp yarattığı düşünülüyor.

Ancak çukuru tamamen söndürmek sanıldığı kadar kolay değil. Yer altındaki gaz kanallarının tam yapısı bilinmiyor ve alevin hangi noktadan beslendiği net şekilde ölçülemiyor. Köpük, kum ve farklı yöntemlerle yapılan bazı denemeler kısa süreli sonuç verse de alevler yeniden yükseldi. Bu yüzden Darvaza Krateri hâlâ yanmaya devam ediyor.

Geceleri adeta başka bir gezegen gibi görünüyor

Darvaza Krateri bugün Türkmenistan’ın en dikkat çekici turistik noktalarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan görüntü, bölgeyi ziyaret edenleri şaşırtıyor. Çukurun çevresinde otel ya da büyük bir yerleşim alanı bulunmuyor. Bu yüzden çoğu ziyaretçi çölde kamp yapıyor.

Kraterin yüzlerce metre uzağından bile sıcaklık hissedilebiliyor. Bölgeye gelen turistler genelde gün batımını ve gece boyunca yükselen alevleri izlemek için saatlerce bekliyor. 

Bazı araştırma ekipleri ise kraterin içine kadar inerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, aşırı sıcaklığa rağmen bölgede yaşayabilen bazı bakteri türleri bile keşfedildi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
