Çölde Açılan Dev Çukur 53 Yıldır Alev Alev Yanıyor

Türkmenistan yönetimi yıllar içinde krateri söndürmek için farklı girişimlerde bulundu. Özellikle 2022 yılında resmi olarak yeni bir çalışma başlatıldığı açıklandı. Çünkü kraterden çıkan metan gazının hem çevreye zarar verdiği hem de ülke ekonomisi açısından büyük kayıp yarattığı düşünülüyor.

Ancak çukuru tamamen söndürmek sanıldığı kadar kolay değil. Yer altındaki gaz kanallarının tam yapısı bilinmiyor ve alevin hangi noktadan beslendiği net şekilde ölçülemiyor. Köpük, kum ve farklı yöntemlerle yapılan bazı denemeler kısa süreli sonuç verse de alevler yeniden yükseldi. Bu yüzden Darvaza Krateri hâlâ yanmaya devam ediyor.